泰国国王正式任命巴育为总理

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，泰国国王普密蓬星期一签署御令，正式任命军政府领导人巴育为泰国第29任总理。

当地时间星期一上午，在曼谷的军队总部举行御令发布仪式，国会秘书长宣读御令，批准巴育就任总理。

泰国媒体报道，巴育计划在10月之前拟定内阁成员名单，并呈请国王批准。 巴育在5月的军事政变之后成为泰国军政府领导人。上周，他被军政府挑选的国会提名出任过渡政府总理。他是唯一的候选人。 在御令发布仪式上，身着军礼服的巴育在普密蓬国王的巨幅画像前下跪致敬。 今年86岁的普密蓬国王身体欠佳，没有出席仪式。

"打破僵局" 巴育正式就任总理之后发表讲话，要求公众和政府合作，以恢复民主体制。 他说，在反政府示威者和英禄政府之间发生流血冲突的情况下，军队不得不发动政变，以打破僵局。 在政变发生前的几个月中，反对前总理他信及其家族的示威者举行了长期的抗议活动，要求他信的妹妹英禄辞去总理职务。 今年60岁的巴育现在仍兼任军队领袖，但他将于今年9月30日结束其任期。据《曼谷邮报》报道，巴育可能将兼任国防部长。 巴育的总理职位是过渡性的。泰国军政府计划在2015年下半年举行全国大选，恢复民主体制。 但是，分析家们担心，泰国军队可能试图加强对国家的控制。 现在的泰国议会议员是由军政府挑选的，多数是军界和警界人物。 今年7月，军政府发布了一部临时宪法，赋予军队很大的权力。