三中国工人在土耳其遭劫持 中方要求大规模搜救

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据中新网报道，中国驻土耳其大使馆25日证实，3名中国工人24日在土耳其东南部遭库尔德工人党武装分子劫持。另据法新社消息，土耳其军方当天也证实了中国工人遭绑架的消息，但并未提供更多细节。

法新社消息指，土耳其军方25日证实，3名中国工人24日在土耳其东南部被库尔德工人党绑架。这3名工人在当地一个热能电厂工作，遭绑架时，他们正在伊拉克边境附近采购杂货。 土耳其军方还表示，袭击者使用火箭弹和步枪对热能电厂发动攻击，并打伤一名保安员。目前，土方已经采取行动寻找被绑架的中国工人。 26日，中国驻土耳其使馆发布消息称，当地时间24日晚9时许，由中国机械设备工程股份有限公司(CMEC)承建的位于土耳其舍尔纳克省希洛皮县的火电站工地遭武装分子袭击，3名中国工人失踪。 使馆方面表示，中方获悉后高度重视并迅速采取行动，已要求土耳其政府在确保安全的前提下全力搜救中方失踪人员，加强对上述工地及其他中方企业和人员的安保措施。应中方要求，土方已在事发地区展开大规模搜救行动。中方将与土耳其政府有关部门保持密切协调，全力搜救中方失踪人员。 库尔德工人党成立于1979年，试图通过武力在土耳其、伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。该组织被土耳其政府取缔后，其武装人员大多躲在伊拉克北部地区，但经常潜入土耳其境内实施袭击。