两名哈萨克斯坦籍少年军校学员被大连舰艇学院录取

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据Tengrinews.kz 网站消息，两名哈萨克斯坦籍少年军校学员被中国人民解放军大连舰艇学院录取。

阿扎特∙努尔哈利耶夫毕业于阿拉木图市"阿热斯坦"少年军校，而贾尼别克∙萨利克巴耶夫毕业于国家少年军校。两人顺利通过中国高等军事院校的三公里越野跑、引体向上、100米短跑以及体检考核。 两人同时也参加了今年的全国统一高考，阿扎特取得103分，而贾尼别克则取得87分。 成为职业军人是贾尼别克儿时的梦想，贾尼别克说："我的人生离不开大海，我出生于土库曼斯坦，住在里海沿岸。此前我的理想是考入里海海军学校，后来，就才得知有国家少年军校。" 而阿扎特恰恰相反，他来到"阿热斯坦"少年军校恰巧是个意外，据阿扎特表示，他就读于巴普洛达尔州阿勒腾萨林名义下的重点高中，8年级时"阿热斯坦"少年军校来他就读的高中招生时，抱着"碰一碰运气"的阿扎特顺利通过了体检，之后在阿拉木图也顺利通过了更为苛刻的体检考核。 阿扎特的母亲马尔詹∙努尔哈利耶娃说："（阿扎特）他喜欢挑战困难而且总能成功。他听取了"阿热斯坦"少年军校教官建议报考了中国大连舰艇学院，教官们对阿扎特抱有很高的期待，我相信阿扎特不会让军校、培育他的教官们失望。14至18岁，是男孩决定未来命运的最重要时期，"阿热斯坦"少年军校教会了他忠诚、使命感、善良，在此我想向他们表示最诚挚的感谢。" 本次共有12名学员参加了中国人民解放军大连舰艇学院考核，其中8人顺利通过，阿扎特与贾尼别克将在中国人民解放军大连舰艇学院接受5年半教育，第一年他们将学习汉语。