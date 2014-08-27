欧元兑人民币贬值 欧洲留学得实惠 能否赶超美加澳？

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，又到了留学准备的应景时节，汇率行情的风吹草动，都会给留学市场推波助澜。广州《南方都市报》26日报道，最近，欧元兑人民币汇率继续走低。这是否会影响留学生的目的地选择？在汇率的"感召"下，属于小众群体的欧洲留学，能否逆袭美国、加拿大、澳大利亚等老牌留学地？

汇率跌破8.2 留学欧洲一年可省两三万

24日，最新的官方汇率数据是1欧元兑8.1438元人民币元。与此同时，1英镑兑10.1888元人民币，双双进入低谷期，这意味着到欧洲留学，比起之前要划算不少。因为在很多人的印象里，1欧元兑9元甚至10元人民币，并不是太遥远的事情。 深圳部分留学中表示，今年开始，咨询德国、爱尔兰、荷兰、意大利留学的人数有增多的趋势。能够打动留学生的一个重要因素便是费用。据观察，欧元区国家如法国、意大利、荷兰、德国等，它们的教育模式以公费教育为主，去这些国家的公立大学留学需要缴纳少量的注册费。换而言之，在欧洲读公立大学的主要开销是生活费。 一些留学机构的负责人介绍说，以前汇率高的时候，1欧元兑换超过9元人民币，现在汇率跌破8.2，生活费用支出相应就减少，一年的留学费用算下来，省两三万元人民币不会太难。 以去荷兰留学为例，留学生一年的学费和生活费约在15000欧元左右，如果以当前大约1：8.2的外汇卖出价计算，相比以前1：9.5的汇率，意味着一年可以节省人民币大约19500元。那么，在这种情况，属于小众群体的欧洲留学，能否逆袭老牌留学地？ 资深留学教育专家表示，"欧元贬值会促进当地旅游业的发展，更多国人会选择去这些欧洲国家旅游和购物，但至于读书，可能还是老牌的留学国家比较吃香。"他举例，一个全家移民到葡萄牙的学生，依然选择去英国继续自己的学业，他认为英国的名校更能给自己提供一个良好的学习氛围和更大的平台。

虽费用下跌 但对留学目的地的选择影响不大 实际上，大部分预备留学者们还是会选择美国、加拿大、澳大利亚等英语国家。有业内坦言，"毕竟，意大利、德国等一些欧洲国家的大学入学标准较严格，而且对当地语种也有一定要求，会让心仪欧洲的学生心存芥蒂。" "欧元下跌对留学市场的风向标影响不大。一般有出国留学意向的学生，较早就定下了去哪个国家留学，不会因为汇率等因素而临时更改。"某教育服务中心留学经理分析，对那些孩子已经在欧洲留学的家庭来说，汇率的下跌意味着人民币在使用欧元国家的购买力相对增强，的确降低了留学成本，为他们减轻了一些经济负担，这倒是实实在在的好处。 不过，独立于欧盟国家之外的英国依然是"香饽饽"。英镑对人民币的汇率从2008年的15：1降到现在的10：1，甚至前段时间一度跌破10的大关。何楚刚对此表示，英国留学不仅学制短文凭含金量高，总费用也与其他国家持平。而且，在金融危机的影响下，英国的大学仍持续为国际学生提供各种奖学金，并且针对国际毕业生推出一些利好的签证政策。

明算账 不要贪图便宜盲目兑换欧元 同样是欧洲国家，在关乎钱的问题上，由于欧元和英镑的使用差异和汇率差异，而更加需要"火眼金睛"。 专家表示，对于欧洲的留学国家，学生的关注点主要还是集中在英国。英国本科的学费会根据学校、地域和专业的不同有较大的差别。一般来说，文科学费较低，为8000-10000英镑/年；商科9500-12000英镑/年；理科较高，为12000-15000英镑/年；医科更高，为13000-20000镑/年；硕士费用跟本科差距不是很大，平均高出2000-3000镑左右。 而就法国、德国、意大利和西班牙等小语种欧洲国家的院校来说，公立学校是免学费的，除了开学前需要缴纳一定的注册费，基本生活费基本在6万-7万元人民币/年。而私立学校则需要收取学费，法国私立大学的学费为7万-10万元人民币/年左右，而意大利则会稍微高一些，要10万-17万元人民币/年不等。 据新东方的老师介绍，德国的高等院校免费向中国学生开放。算上生活费和其他费用，完成两年制硕士学位约12000欧元。在德国所有的中国学生可以打工，在德国上大学，不必过分担心花费。 看起来不是太贵的欧洲留学，在如何处理"换汇"的问题上，也考验你的理财观。针对欧元半年来的走势，有业内预期欧元将继续走低，或将迎来"7时代"。但也有观点认为欧元在今年可能开始反弹。不论哪种说法，都不建议赴欧留学生大量持有欧元。业界分析师肖磊指出，目前兑换欧元的成本相对较低，对留学生来说是一个好事，但建议不要盲目进行兑换，够用就可以了。人民币对欧元的汇率从长期来看，必定是走强的，长期握有人民币的增值概率远远大于拿欧元。