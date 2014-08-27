英媒：明斯克峰会为解决乌问题提供一线希望

哈通社阿斯塔纳8月27日电，据环球时报报道，"明斯克峰会为解决乌克兰问题提供了一线希望"，英国《卫报》称，有俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰总统的峰会让人们想起1991年12月8日那场解散苏联的会晤。当时，在白俄罗斯贝拉维查狩猎小屋里密谈的也是这三国首脑。俄罗斯联邦总统鲍里斯•叶利钦是那场会晤的关键人物，现在峰会的关键人物是普京。1991年，老布什还在努力试图保持苏联的统一，他不知道叶利钦将选择哪条路。今天，奥巴马期待一个解决方案，但是对于结果非常不确定。如果会谈没有取得什么效果，将有回到冷战时期的危险。当然还有一种更深层次的危险是乌克兰和俄罗斯之间的战争。在美国已经有评论员将当下与1941年进行类比。当年，美国罗斯福总统对日本进行严厉的贸易制裁。再过几个月，俄乌战争将很难控制。

然而，美国福克斯新闻网评论称，俄乌峰会只会预示着更多的战争而非和平。因为波罗申科和普京所寻求的目标完全不同，而且两人都各自面临国内巨大的政治压力。对于波罗申科而言，要求卢甘斯克和顿涅茨克地区重回乌克兰版图是提高他新政府合法性、团结人民、重新建设乌克兰经济和亲欧民主国家的必要条件。人们已经受够过去二十多年里的腐败和政治分裂。对于普京而言，在过去半年一直在歇斯底里地宣传俄罗斯入侵是为了从"基辅法西斯"手中救回俄罗斯族人，并将此作为抵御北约侵略的第一道防线。因此普京不可能从乌克兰撤退。评论说，波罗申科和普京都需要"胜利"而非"和平"，双方都无力承担"退让"的结果。带着这样的心思谈判，就指望战争继续吧。