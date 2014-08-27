日本科学家在哈萨克斯坦发现新矿物

哈通社阿斯塔纳8月27日电，据人民网报道，日本科学家从中亚采集的岩石内发现了一种全新组成的矿石，并已被国际矿物学协会认定为新矿物。

东京工业大学日前发表公报说，东京工业大学与早稻田大学联合研究小组发现的这种新矿物是一种电气石。电气石又称碧玺，是一种硼硅酸盐结晶体，并可含铝、铁、镁、钠、锂、钾等元素。所含化学元素可使电气石呈现出各种各样的颜色。 1997年至1999年，研究人员在哈萨克斯坦北部阔克谢套草原的超高压变质带（即由超高压变质岩组成的变质带）采集了约9000块岩石。他们将其中形成于约5亿年前的岩石切成薄片后用显微镜进行观察时，发现了一种含大量钾元素的电气石。 这种电气石的特征是内部含有极小的钻石。钻石是在压力很大的地下深处形成的，而电气石的形成又必须有集中在地球表层的元素，所以这种新矿物将成为弄清地球表层和内部物质循环的线索。 研究小组根据其带头人、东京工业大学教授丸山茂德的名字，将这种新矿物命名为"丸山电气石"。这是世界首次发现与钻石共存的电气石，而含有大量钾的电气石也非常罕见，证明其所在的岩石曾经历过地球深处的高压。 哈萨克斯坦北部草原一带，板块沉降到地幔内，伴随着大陆间的撞击，地球表层的物质被带到地球深处，成为含有柯石英和钻石的超高压变质岩之后，再次回到地表。