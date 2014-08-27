专家：明斯科会谈取得积极结果但应继续

哈通社阿斯塔纳8月27日电，据俄新网报道，政治学家们对俄白哈乌四国总统及欧盟代表明斯克会谈取得的结果给予积极评价，并期待这样会谈将继续，认为仅一次会谈不足以解决乌克兰的危机。

接受俄罗斯媒体采访的专家们认为，俄乌总统明斯克会晤是迈向修复两国关系的重要一步，但进一步的发展还将取决于双方对做出妥协的意愿。

哈俄白乌四国总统及欧盟代表周二讨论乌克兰局势和顿巴斯恢复和平生活问题直到深夜。根据会谈结果，近期将制定乌东部停火计划，恢复乌俄及欧安组织联络小组工作。

对话应继续

专家们对明斯克会谈取得结果给予了整体上的积极评价，但不排除这样的会谈近期还将举行，尽管有可能是另外一种模式。

俄罗斯政治家保罗•斯维坚科夫指出，要实现乌克兰和平，一次会晤太少，所以近期还应继续这样对话。

政治家亚历山大•孔科夫表示，明斯克会谈是乌克兰、关税同盟和欧盟之间首次尝试对话。

政治家阿列谢伊•马卡尔金非常谨慎乐观评估了会谈的结果。

他认为，"这是乌克兰危机爆发后两国领导人在这种艰难局下首次举行的深入会谈。在这些戏剧性和尖锐事件后他们首次进行了交谈。提出了一些能够缓解俄乌边境紧张局势的机制"。

与此同时，他还指出，就会谈结果以及关税同盟和欧盟国家参与的这类大型会谈，并不能令乌克兰的局势得到解决，在这点上需要乌克兰政府及顿涅茨克州和卢甘斯克州居民的严肃妥协。

迈向关系转暖的一步

马卡尔金认为，明斯克会谈是迈向改善俄乌关系的重要一步。

他说："就俄乌关系整体而言，这既是乌克兰与欧盟的协定，也是天然气问题和边境问题，我认为出现了一些机会。问题在于是否会利用这些机会。"

他强调，总统们在会谈上的言辞是相当谨慎的。马卡尔金补充道，总统层面的言辞还没有一个可以被解释为中断关系。

与此同时，孔科夫认为，波罗申科犯了抢跑错误：他大量讲述了有关乌东部地区的和平，声称周二在明斯克解决了全球问题，但这根本是不可能的，"因为宣布的会谈模式是与乌克兰和欧盟签署结盟协定后的相关的经济对话"。

专家解释道，"很明显，重大地缘政治问题不可能在没有重量级势力--欧盟和美国相对较高级别代表的参与下得到解决"。