王岐山：以后你慢慢懂是否还有大老虎

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中国中纪委书记王岐山对"打完周永康之后还有没有更大的老虎"所作的耐人寻味的回答"以后你慢慢懂"，星期三（27日）被华人媒体广泛报道。

本周一，中国政协十二届全国常委员会第七次会议在北京开幕，中纪委书记王岐山出席了下午的会议并作报告。

媒体报道，王岐山在会上作了大约70分钟的脱稿讲话，然后用40分钟回答政协常委提出的问题。 有常委问："打完周永康这只大老虎后，还有没有更大的老虎？"王岐山笑而不答。 但是提问者又问: "是不是‘你懂的'？"王岐山才笑着回答："以后你就慢慢懂。" 习近平主政后的最重要举措之一就是反贪腐，而且强调"苍蝇老虎一起打"。 中国迄今为止打下的最大"老虎"就是前中共中央政治局常委、前中国政法委书记周永康。 据报，王岐山星期一在政协全国常委会议上就反贪运动提出"三不"。 他说，虽然现在已经让官员"不敢贪"，但是中国还应该借鉴香港和新加坡让官员"不能贪"的经验，最终做到让官员"不想贪"。 会议上还有政协常委问，是不是官员在十八大以前的贪腐行为会不予追究？ 王岐山的回答是"不行"，他说，贪污就是贪污，一定要彻底查清，而且提出在反贪问题上要借助群众和媒体监督的"正能量"。