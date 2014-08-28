以色列总理宣称加沙行动"大获全胜"

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,内坦尼亚胡在电视记者会上宣称，以色列对加沙的军事行动重挫了哈马斯。

控制加沙地带的哈马斯也宣称加沙停火，意味着是他们取得胜利，并且组织大规模庆祝活动。

以色列和哈马斯经过了50天激烈的战斗、造成2200多人死亡之后，停火终于在本周二生效。 内坦尼亚胡表示，以色列完全没有接受哈马斯所提的任何条件，不过他也警告，如果只要"有一丁点"来自加沙的火箭攻击，以色列将采取更猛烈的军事行动。 联合国粮食计划署的官员说，该单位的运粮车队周三驶进了加沙，这是2007年以来，该署的运粮车队首次进入加沙，带进来了足供15万人食用5日的粮食。 渔船入海的限制也已经放松，数以千计的巴勒斯坦难民也开始返回自己的家，工程人员也开始努力修复在以色列空袭或者炮袭中受损的电力、自来水等基础设施。 联合国秘书长潘基文说，经过了50天的痛苦，"任何违反停火的行为都会是极不负责任的"。 根据加沙卫生部门的说法，自从以色列在7月8日开始攻击加沙试图停止来自当地的火箭攻击以来，造成了2140人死亡，其中多数是平民。 以色列则说，共有64名以色列国防军士兵、6名以色列平民还有一名泰国公民在冲突中死亡。 联合国说，17万多栋建筑在冲突期间被毁或者严重受损，冲突也造成了至少475000名境内逃难的难民，超过了加沙地带总人口的四分之一。