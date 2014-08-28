塔吉克斯坦就边境交火事件向吉方表示强烈抗议

哈通社阿斯塔纳8月28日电，据国际在线报道，25日，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边防军再次发生交火，最终冲突导致5名塔公民受伤。

据吉国家边防局称，此次交火发生在该国巴特肯州的萨伊地区。导致此次交火事件发生的原因是塔边防军欲在两国边境有争议地段设立边防检查站。同时，当地的塔吉克斯坦卡拉恰村村民企图用挖掘机破坏吉公民进入萨伊地区的一座桥梁并向前来阻止的吉边防军投掷石块，塔边防军也随之向吉边防军率先开火，而且在交火中还使用了迫击炮，但是吉方并没有人员受伤。 据塔当地媒体援引与吉巴特肯州相邻的塔索格特州政府消息人士的话称，事件发生的原因是塔卡拉恰村村民欲阻止吉方恢复在当地的一座桥梁建设，结果吉边防军向该村村民开火并导致5人受伤，而赶到的塔边防军并没有向吉方开火。

塔吉克斯坦外交部26日发表声明称，塔方已经就日前发生的边境交火事件向吉尔吉斯斯坦外交部发出了照会，对吉方的行为表示强烈抗议。 塔外交部在声明中表示，塔方就25日发生的边境交火事件以及由此造成的人员伤亡向吉方表示强烈抗议，同时塔方认为吉方破坏双方此前共同达成的协议和企图以武力方式解决问题的方式不可接受。另外，塔外交部表示，如果今后再有类似事件的发生，塔方将保留使用一切手段保护本国公民和领土安全的权力。

吉塔两国有970公里的边境线，目前仍有很多地段没有明确的划界。因此两国边境地区的居民应常因争夺土地、牧场、水源和道路发生冲突。从今年1月以来，吉塔两国已经发生了多起边防军交火事件。据悉，25日的交火事件共导致了4名塔公民受伤，2人死亡。