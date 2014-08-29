安理会就乌克兰局势召开紧急会议

哈通社阿斯塔纳8月29日电，据新华网报道，联合国安理会２８日就乌克兰局势召开紧急会议。乌克兰代表指责俄罗斯对该国发动了"直接侵略"，俄代表则予以否认，联合国官员呼吁立即设法扭转局势升级的趋势。

联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼在通报情况时说，联合国没有独立渠道核实有关俄罗斯军方涉及新一轮局势升级的报道。如果报道属实，这可能构成对国际法和联合国宪章的直接违反。欧洲安全与合作组织在乌克兰的特别监察组２８日告知联合国，该监察组准备向乌东部顿涅茨克州马里乌波尔市和新亚速斯克地区部署人员，以了解当地情况。 费尔特曼说，当前最重要的是设法扭转过去４８小时战斗造成的危险的局势升级，应迅速结束武装冲突，朝政治解决和对话的方向前进。 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金在会上说，俄方没有隐瞒任何事情。他指责乌克兰总统波罗申科在和平努力方面"只讲空话"，指责乌克兰武装部队炮轰平民区，造成大量人员无家可归。丘尔金还要求美国停止干涉其他主权国家的内政，停止削弱其不喜欢的政权。 乌克兰常驻联合国副代表帕夫利琴科说，俄罗斯对乌克兰实施了"直接入侵"，炮击乌克兰军队并将１０万多名平民扣为人质。他要求俄罗斯立即从乌克兰领土上撤出所有军队，释放所有乌克兰人质，并呼吁国际社会对此提供支持。 乌克兰政府近日一再指责俄罗斯从其境内炮击乌军阵地，同时向乌境内派遣装甲车队和军人。波罗申科２８日说，因俄罗斯军队进入乌东部，他决定取消对土耳其的访问，并召开国家安全和国防委员会紧急会议商讨对策。而俄罗斯方面则断然否认所谓俄军进入乌克兰的说法，称目前乌克兰境内没有任何俄罗斯士兵和军事装备。