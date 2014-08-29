默克尔：欧盟将讨论加大对俄制裁

哈通社阿斯塔纳电，据华尔街日报消息，德国总理默克尔(Angela Merkel)周四表示，欧洲领导人将讨论加大对俄罗斯的经济制裁力度，因近日的报告显示，俄罗斯向乌克兰加派兵力，造成乌局势恶化。

乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)当天早些时候称，俄军已入侵乌克兰，控制了沿海小镇新亚速斯克(Novoazovsk)以及乌俄边境附近的多个村庄。

另外，北约的一位高级军事官员表示，俄军在乌克兰境内的兵力已远超1000人。

默克尔在与欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Durao Barroso)以及阿尔巴尼亚总理埃迪•拉马(Edi Rama)召开的联合新闻发布会上称，接获的报告显示，俄军向乌克兰增派兵力，乌局势再度动荡，乌分裂势力正在向原本平静的地区推进。

她表示，种种情况表明，在欧洲理事会会议上将不得不讨论对俄进一步制裁的问题。她说，欧盟已再三重申，一旦局势升级就会讨论加大对俄制裁力度，今年3月份就表明过这种态度。

欧盟领导人将于周六在布鲁塞尔召开会议，讨论乌克兰局势。波罗申科届时也将出席会议。

默克尔强调，德国和欧盟仍有意通过会谈解决俄乌纷争。她说，欧盟希望达成一个外交解决方案，对此不会放弃努力；但必须说明的是，过去几天形势恶化，愈发严峻。

波罗申科已呼吁联合国安理会和欧洲理事会对"俄军入侵乌克兰"作出回应。俄罗斯驻欧洲安全与合作组织特使科林(Andrey Kelin)否认了这一指控。