俄媒：美国联合中国制裁俄罗斯的图谋必以失败告终

哈通社阿斯塔纳电，据俄罗斯之声报道，如果中国屈服于美国要求制裁俄罗斯的压力，那么中国就将失去重建世界秩序的机遇，这是俄罗斯国家战略研究所所长列米佐夫在评论华盛顿因俄罗斯在乌克兰危机上的立场而企图说服北京联合制裁莫斯科时指出的。俄罗斯政治技术中心副主任米赫耶夫同样认为，这些言论听起来就像一种狂想，完全丧失现实感。

美国国务院协调员丹尼尔•弗里德不久前透露，美国企图说服中国加入制裁俄罗斯的西方阵营。中国委婉但却坚决拒绝了美国劝其奉行反俄政策的请求。中国外交部回答称，实施各种制裁无助于乌克兰危机的解决。 列米佐夫就此指出："中国有充分的理由不屈服于这种压力。近年来可以看到中国正逐渐变成世界舞台上另一力量中心的趋势。亚洲、拉美、非洲许多与美国关系复杂的国家，经常观望和转向中国。这对中国有利。如果它现在对美国的无礼施压做出让步，那么无疑中国就是打算放弃另一力量中心的地位，这会失去脸面。" 政治学家谢尔盖•米赫耶夫认为，美国没有任何可以拿来当作"奖品"以换取中国对俄罗斯实施制裁。 他说："美国人想让中国人同俄罗斯翻脸，但又没有任何东西可以提供给中国人。如果中国真这样做，那么实际上就等于中国承认美国作为世界大国的主要角色，承认中国将是其附属国。这永远不会发生。中国向俄罗斯市场销售大量产品，所以失去这个市场或者在这里出现麻烦--这完全不符合中国人的意愿。中国不会为了讨好美国而同自己的近邻和亲密的政治伙伴之一进行地缘政治竞争。" 米赫耶夫称，有关美国向中国提供某些技术作为它制裁俄罗斯的交换条件的言论，纯属无稽之谈。美国永远不会借自己之手提升自己在全球的竞争对手的实力，北京非常清楚这一点。米赫耶夫认为，中国顶多是被美国拍拍肩膀，微笑并呼吁中国建立民主。