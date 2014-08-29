中国山西两省官同日落马 副省长任润厚被查

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中纪委网站宣布，山西省副省长任润厚涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。这也是同一天内山西省第二位省级官员落马。

早些时候，中纪委网站已经宣布，山西省委常委、省委统战部部长白云因为涉嫌严重违纪违法，正在接受组织调查。

已经三年没有露面 其实，据中国媒体报道，今年57岁的任润厚已经三年多没有公开露面了。 而根据网上公开资料显示，任润厚最后一次在媒体上亮相是在2011年6月22日到山西忻州市代县检查尾矿库安全生产。 自此之后，网络上就出现了一些有关任润厚的传言。一种说法称任润厚生病了，在国外治疗。但也有人说，任润厚涉及腐败行为正在接受组织调查。而官方一直没有就有关传言辟谣或作出回应。 曾被誉为煤炭专家 从网上公开的资料来看，任润厚长时期与山西的煤炭业结下了不解之缘，从参加工作开始，就在山西西山矿务局杜儿坪矿做工人，后转任西山矿务局办公室秘书。 1992年至2000年期间，任润厚又在西山矿务局多个不同煤矿担任副矿长和矿长。 在担任山西省副省长之前，任润厚又在山西潞安矿业（集团）有限责任公司先后担任总经理和董事长长达11年。曾被中国媒体誉为是"当之无愧的煤炭专家"，获选为中国十大经济人物，并曾经获得全国劳动模范的称号，也是全国"五一劳动奖章"获得者。