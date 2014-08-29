中国云南省委原书记白恩培涉嫌违纪违法被查

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中纪委网站宣布，全国人大环境与资源保护委员会副主任委员白恩培涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

白恩培也因此成为今年以来中国第23位落马的省部级官员。

今年68岁的白恩培自2011年8月开始退居二线，担任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。 此前，他曾先后担任青海省委书记及云南省委书记长达12年之久。而且曾经担任第十五届、十六届、十七届中共中央委员；第九届、十届、十一届全国人大代表。 BBC中文网在网上检索发现，白恩培的名字最后一次在中国官方媒体上出现是在今年8月8日的《云南日报》的一篇报道，有关报道还发表在《中国共产党新闻网》网站上。 有关报道说，8月7日，云南省委办公厅干部职工和离退休老同志踊跃向云南鲁甸地震灾区捐款，而白恩培是其中一位提到的领导。 此前已有举报 今年3月底，中国《财经》杂志曾经发表了一篇有关日前被判死刑的四川富豪刘汉的专题报道。文章指出，刘汉的朋友圈除了有已被调查的前中共政治局常委周永康以及其前秘书李春城、郭永祥、李崇禧之外，还有至少五位现任或者退居二线的省部级官员，其中一位就是白恩培。 此外，白恩培担任青海省委书记时，日前已被开除公职和开除党籍（即"双开）"并移送司法机关调查的前中石油董事长蒋洁敏担任青海省副省长。而蒋洁敏后来也成为周永康的亲信之一。因此有媒体报道说，白恩培也与周永康关系密切。 而根据中国官方媒体的报道，白恩培曾在2011年陪同周永康出访老挝。2007年周永康考察云南，时任云南省委书记的白恩培和时任省长的秦光荣也相伴左右。 在2013年，网络上也曾经出现过一些对白恩培的举报，指证白恩培敛财卖官并有包养情妇，但白恩培本人及官方都一直没有就此作出任何回应。