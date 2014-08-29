普京：“乌克兰剧本”不会在哈萨克斯坦重演

哈通社阿斯塔纳8月29日电，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔•普京今天在"2014年塞利格全俄青年论坛“上表示，乌克兰剧本不会在哈萨克斯坦上演。

普京说："哈萨克斯坦是我们最亲密的战略伙伴，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫具有丰富的领导经验，是一位英明的领导者，他时常为人民利益着想，以国家利益为重。如果谈到一些网民和哈萨克斯坦部分民众对某些事务的看法，我认为这是很正常的事情，每个人都有自己的想法，但我坚信，绝大部分哈萨克斯坦人支持与俄罗斯发展进一步的友好合作关系，这一点两国人民都是有目共睹的。" 在回答“乌克兰剧本”是否会在哈萨克斯坦重演时，普京说："纳扎尔巴耶夫是一位声望很高，很有魄力的国际政治家，我认为纳扎尔巴耶夫是后苏联时期最杰出的总统，他从不违背人民的意愿， 他时刻了解着国民的期盼，随时都在尽力解决国民的各种困难，最近几年，他依靠自己丰富的政治经验和卓越的组织能力，围绕着国家利益做成了许多有利于哈萨克斯坦的事情。" 普京又一次提醒与会人员，纳扎尔巴耶夫是欧亚经济联盟的创始人，他强调说："我们正在为关税同盟、统一经济空间、欧亚经济联盟事业做各种不懈的努力，有必要指出的是，我们所做的这一切都是纳扎尔巴耶夫总统的思想。"