欧美制裁逼俄罗斯银行出新招：贷款就送猫

哈通社阿斯塔纳8月30日电，据观察者网报道，英国《每日电讯报》28日一则消息称，俄罗斯联邦储蓄银行为了提振业务，推出了贷款送猫活动，还会将客户选中的猫送"货"上门。

作为俄罗斯最大银行之一，俄罗斯联邦储蓄银行为办理住房贷款的客户提供了10种猫作为赠品，包括太妃猫、暹罗猫、斑猫等。这种做法是基于俄罗斯的一个传统说法：猫先进家门，全家交好运。

但是，收到猫的房主只能养2个小时。他们还必须签定一个协议承诺不会伤害猫，并且不会让银行为任何可能的灾难承担责任。

欧洲和美国对俄的制裁使俄罗斯的银行受到了很大冲击，而且他们也被拒绝从西方金融市场借贷。

制裁导致俄罗斯银行业美元融资成本升至16个月高位

媒体周一分析文章指出，西方国家对俄罗斯银行业获得外国融资能力的限制，导致在俄罗斯获得美元融资的成本升至16个月以来的最高水平。另据乌克兰通讯社报道，瑞士宣布对五家俄罗斯银行进行制裁。这五家银行是：俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯对外经济银行和俄罗斯农业银行。瑞士将限制这五家银行进入瑞士资本市场，并且禁止其购买长期证券。早前欧盟也对这五家银行采取同样的制裁措施。

彭博社提供的数据显示，俄罗斯卢布和美国美元之间的五年期跨货币种类掉期合约息差在8月21日的时候达到负的124个基点，是2013年8月以来的最高水平。负的息差意味着交易员们愿意为获得卢布的美元现金流支付溢价。

在美国和欧盟于上个月因为部分国有银行在俄罗斯吞并克里米亚地区以及造成乌克兰东部地区局势不稳定的行动中所起的作用而对它们实施制裁，限制它们通过西方国家的金融市场 获得长期融资的能力之后，多家俄罗斯银行正在寻求获得外币以满足客户交易的需求。荷兰国际集团的德米崔-鲍勒沃伊（Dmitry Polevoy）指出，在俄罗斯总统普京于3月签发命令吞并克里米亚之后，俄罗斯企业所发行的欧元债券规模大跌70%，外国银行也减少了它们的美元形式融资。

俄罗斯对外贸易银行资本市场的安东-尼基金（Anton Nikitin）说，"在俄罗斯银行业存在由于制裁导致的美元短缺。与此同时，来自外国企业的卢布需求也变得很低。"

掉期合约使得交易员们可以进行现金流的交换，付出卢布以获得美元。这一利率在7月30日，也就是欧盟宣布对包括俄罗斯联邦储蓄银行和对外贸易银行在内，最大的多家国有银行实施制裁，禁止它们在欧盟28国发售债券和股票之前一天的时候是负104.5个基点。美国在7月更早时候已经限制了俄罗斯天然气工业股份银行以及发展及对外经济事务银行等多家银行的融资市场准入。

作为对比，马来西亚林吉类似的掉期利率是负71.5个基点，墨西哥比索的掉期利率是正的84.5个基点。

8月22日，也就是俄罗斯人道主义援助车队未经许可越过边境进入乌克兰，被后者指责为对该国领土的侵犯当天，卢布汇率跟随俄罗斯政府债券走势下跌。标准银行在伦敦的首席经济学家蒂姆-阿什（Tim Ash）在当天的评论中警告说，冲突的升级可能导致更多的制裁措施。周一早些时候，卢布兑美元汇率下跌0.1%，至每1美元兑换36.1590卢布。

荷兰国际集团俄罗斯及独联体国家首席经济学家德米崔-鲍勒沃伊在8月22日的电子邮件评论中写道，"外国银行没有再向俄罗斯提供之前规模的美元，所以，如果你希望以美元借款，进行美元付款或者是为外资交易进行融资，你的选择是要么不付款，要么以更高的价格来获得美元以完成付款，显然后一个选择获得了胜利。"

在美元融资变得更昂贵的同时，卢布的存款利率则是显示，其流动性正在改善中。卢布的隔夜指数均值在8月21日的时候是8.01%，相比央行的参考利率高出1个基点--相比之下这个指标在7月28日的时候有8.96%的近期峰值。

央行数据显示，用于向各银行提供流动性注入的回购操作，其规模在近期跌至2.58万亿卢布（7100亿美元），相比之下，项目在7月时候曾有2014年高位的2.96万亿卢布。

Zenit银行在莫斯科的分析师弗拉基米尔-伊夫斯迪菲思（Vladimir Evstifeev）在8月22日的电子邮件评论中指出，卢布掉期成本的提高可能是显示了市场对于央行会以更进一步的加息来回应物价加速上涨的预期。数据显示，在截止7月结束的四个月中，俄罗斯年化通货膨胀率一直超过7%，远高于5%的央行目标。

2014年以来，卢布兑美元汇率已经下跌9.2%，是彭博社所追踪的24种新兴市场货币中表现最差的货币种类之一，仅仅略好于智利和阿根廷比索同期的表现。在乌克兰危机导致的资本流出，以及货币贬值可能加速通货膨胀的担忧下，央行从2月以来已经将基准利率累计提高了250个基点。

Aricapital在莫斯科的货币管理人阿莱克谢-崔特雅可夫（Alexey Tretyakov）在三天前的电子邮件评论中指出，"长期外币交易和银行间操作市场已经因为制裁措施而事实上停止运作，外国银行现在非常不愿意与俄罗斯银行进行长期的交易。"