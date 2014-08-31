莱索托发生军事政变 首相逃亡南非避难

哈通社阿斯塔纳8月31日电，据凤凰网消息，非洲南部国家莱索托首相塔巴内30号证实，国家发生军事政变，而他已逃往邻国南非避难。军方一度占领警察总部及包围首相官邸一带的住宅，不过否认要推翻塔巴内，又说军人已经返回军营，事件中最少有1名军人及4名警员受伤。中国驻莱索托大使馆表示，首都马塞卢的社会秩序已基本稳定。

塔巴内在逃离莱索托前往邻国南非后，接受电视台的电话访问时证实发生军事政变，又说只要确保生命不受威胁的情况下会尽快回国。

塔巴内没有透露目前的行踪，只说会30号稍后会与南部非洲发展共同体的区域代表会面，讨论莱索托的危机。

在首都马塞卢的民众以及外交人员指，有大批配备重型武器的军人包围议会，并占据効忠塔巴内的警察总部。其间军人、警方及青年人曾互相交火，造成有军警受伤。有外交人员说大部分军人是效忠副首相梅青，梅青誓言会重组新的联合政府推翻塔巴内。

虽然逃亡国外的塔巴内证实国家发生军事政变，不过，莱索托的军方发言人就否认发动政变企图推翻塔巴内，只是针对警队内的流氓警察，又说军人已返回军营，并重申支持民选政府。

位于非洲南部的莱索托，是世界最大的国中国，国土完全被南非环绕，由于地处高原也被称为"天空王国"。莱索托自1966年脱离英国独立后，曾经过多次军事政变，其中在1998年的政治对立引发局势不稳，造成最少58名平民及8名南非士兵死亡。