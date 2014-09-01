德国豪华车三巨头市场地位面临挑战

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息，柏林一家公关公司的高管弗朗茨本应是德国豪华车厂商容易争取的目标，毕竟他的上一辆车是宝马X3，但是他现在恨不得马上抛开这些品牌。

"这辆车挺时髦，"弗朗茨在柏林最大的捷豹路虎汽车展厅里说道，他盯着一辆英国制造的Evoque，已经想买下这辆SUV。 上身是一件红色外套，下身穿一条浅黄色裤子，现年52岁的弗朗茨可能不是德国保守的高端车市场的传统客户。但是，他对汽车品位的改变预示着全球豪华车领导品牌宝马、奥迪和梅赛德斯奔驰未来的日子不会再那么舒坦了。 德国豪华品牌长期以来可谓顺风顺水，在出口支撑下实现了销量大幅增长和巨额回报，而普通汽车厂商则在欧债危机的阴影里苦苦挣扎。 但在激烈的市场销售竞争中，排在豪华车销量榜第二和第三位的奥迪和奔驰都大幅提高打折力度，志在夺走宝马占据的榜首位置。观察人士称，这让豪华品牌很受伤，并导致竞争益发激烈。 目前，多家后起之秀以及恢复元气的豪华品牌准备跟随捷豹路虎，推出数十款新型汽车，冲击奔驰、奥迪和宝马的阵营。奔驰等豪华车充斥市场也损害到了其高端地位。 "德国高端品牌以紧凑车型进入较小尺寸和较小排量的细分市场，在一定程度上牺牲了其高端豪华品牌的形象，"汽车行业咨询师Bernd Hoennighausen称。 "他们以八折左右的公务车团购价推高了销量，"Hoennighausen表示。"这可能为捷豹等新加入者打开了大门。" 其他实施或计划向高端品牌发起冲击的还包括菲亚特旗下的玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧、日产旗下的英菲尼迪以及中国吉利汽车的沃尔沃品牌。 根据咨询公司IHS Automotive的数据，到目前为止，德国豪华车品牌仍牢牢占据着高端市场。去年，它们的合计销量为470万辆，占全球豪华车市场总销量的近60%。