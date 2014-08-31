纳扎尔巴耶夫对萨热阿尔卡经济特区招商引资工作提出严厉批评

哈通社卡拉干达8月30日电，纳扎尔巴耶夫总统30日在卡拉干达州视察工作，期间纳扎尔巴耶夫总统对萨热阿尔卡经济特区招商引资工作提出严厉批评，并责成卡拉干达州领导尽快查找问题，进行深入的研究和反思，改进工作作风，进一步优化卡拉干达州投资环境。

纳扎尔巴耶夫在与卡拉干达州社会各界人士和企业界代表会见时说："2011年，我签署命令批准了政府关于在卡拉干达州建立经济特区的方案，中央政府对成立这一经济特区给予了大力支持，为此，国家财政还拨款250亿坚戈，地方财政出资1500亿坚戈，当时州政府还做出特区年生产总值将不低于8000亿坚戈的保证。按计划，目前至少有53家企业应在特区运营，而事实上只有两家企业进驻特区，这一结果说明，我们做得还远远不够，太不尽人意了" 据卡拉干达州副州长艾尼瓦尔•阿克穆江诺夫称，经济特区至今已引资60亿坚戈，他面对总统说："为了搞好特区硬环境建设，我们从2012年起，对特区基础设施进行了重点建设，这一工作今年将基本结束，可以说硬环境建设年底将到位，我们将按照总统的指示，尽一切努力，及时、全面完成工作计划。" 特区管委会工作也引起纳扎尔巴耶夫的关注，他说："当时有关部门汇报说，已成立了特区管委会，而州政府将49%的管委会股票转赠于Total Quality Service公司，这值得我们怀疑，该公司除了在阿斯塔纳有间办公室之外，几乎一无所有，据我所知，这个公司只从事买卖食品，从未参与过任何项目工程。建议有关部门就此事立即组成调查组，进行全面调查，州政府也应纠正错误。" 纳扎尔巴耶夫对特区管委会工作提出了严厉批评，他说："为什么卡拉干达州地理位置相对优越，而吸引外来投资却不甚理想呢？管委会应专心做好招商引资工作，千万不能把自己打扮成"聪明的"管理者，以编造谎言、无中生有的手段"忽悠"上级，据反映，管委会某些人还编造假手续，以地球上不存在的公司名义将假手续卖给有实力的企业，从中牟利。为了使卡拉干达州经济快速发展，民众从中得到实惠，2011年，我下令成立了萨热阿尔卡经济特区，不论在哪个国家访问，我都对所在国商界人士说，欢迎投资哈萨克斯坦卡拉干达经济特区，那里水肥地美，投资环境优越，是投资者美好的乐园，在我的邀请下，从世界各地来了不少投资商，但都又回去了，这是怎么回事？这不得不引起我们的高度重视。" 据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统于30日抵达卡拉干达市。考察期间，总统在新建成的体育馆与当地优秀运动员代表进行交谈，还出席了在"矿工"体育场举行的卡拉干达建市80周年暨矿工节庆祝活动。