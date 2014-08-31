普京呼吁讨论乌东地区"建国问题"

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,俄罗斯总统普京在接受俄罗斯媒体访问时公开表示，应该就乌克兰东部"建国问题"开始讨论。普京说，展开针对这个话题讨论的目的是确保当地民众的利益得到保护。

这是普京在欧盟对俄发出制裁升级最后通牒和乌克兰宣布申请加入北约之后的第一次公开回应。

俄罗斯否认直接派遣正规军进入乌克兰作战。西方和乌克兰则指责莫斯科直接派军支持乌克兰东部亲俄叛军。 普京说："俄罗斯不能将（乌东）人民被近距离射杀事情置若罔闻。" 普京还形容乌东叛军的行动是人类与生俱来的为求生儿反抗的权利。 谈判筹码？ 他还再次指责欧盟和美国支持乌克兰"非法政变"而引发乌克兰危机。 分析人士指出，从目前情况看，普京提出乌东人民"建国问题"，可能还只是向基辅和西方施加压力的讨价还价筹码，因为尽管俄罗斯肯定希望继续在乌克兰保留影响力，但是公然分割乌克兰领土并非上策。 如果乌克兰停止对东部反叛地区的军事进攻，俄罗斯也许会愿意谈判解决问题，而否则乌克兰东部出现"新俄罗斯"不是没有可能的。 亲俄罗斯反叛力量近日在军事上接连取得进展，重新占领大片原已被政府军收复的地区。 周日（31日），俄罗斯媒体报道称，乌克兰方面释放了被捕的10名俄罗斯空降兵用以换回63名乌克兰士兵。 据统计，乌克兰内战自四月份爆发以来，已经造成2600人死亡。