英国考虑暂禁参加"圣战"公民回国

哈通社阿斯塔纳电，据ＢＢＣ报道，鉴于有数百名英国公民前往叙利亚和伊拉克参加所谓伊斯兰"圣战"，英国政府正考虑暂时禁止圣战分子回国。

BBC了解到，这些涉嫌前往参加恐怖活动的英国公民仍会被允许保留公民身份，但他们将被禁在某一段时间内返回英国。

英国首相卡梅伦周一将会宣布应对伊斯兰武装分子所带来的危险的措施和计划。 另外，卡梅伦据信还会在声明中宣布计划，使有关部门更容易没收那些准备出国加入激进组织作战英国公民的护照。 一名消息人士对BBC说，"面临伊斯兰极端恐怖主义带来越多越多的危险，为了让国家安全，政府正考虑一系列措施。其中包括让那些准备成为武装分子的人出国更难，另外还考虑阻止那些被认为在国外参战的公民回国。" 而在此之前，这些阻止措施通常只适用于外国公民，持双重国籍的人士或者规划入籍者。 这位消息人士还指出，方案的具体内容正在最终商榷，卡梅伦将会在周一做出宣布。 至少有500名英国公民前往叙利亚参加所谓的圣战，不过政府官员们表示，他们对于具体的数字并不确定。 据英国警方的消息称，目前在英国因为与叙利亚的恐怖活动有关而被逮捕的人数已经达到69人。 英国内政部8月29日把全国面临的国际恐怖袭击威胁级别提高到"严峻"，是英国五个威胁等级中的第二级，仅次于"危急" 不过，前自民党党魁坎贝尔表示，这种禁止英国公民回国的做法可能是非法的。另外工党领袖米利班德则说，推出反激进行为的"强制性计划"会被卷入"恐怖主义的边缘"，他还呼吁政府能够重新审定有关的反恐措施。