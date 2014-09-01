哈萨克斯坦战机因机械故障降落银川机场

哈通社阿斯塔纳9月1日电，据博讯网消息，8月30日，哈萨克斯坦空军编队在参加"和平使命-2014"联合军演后回撤期间，1架苏-27飞机发生机械故障。按照联合军演应急预案，哈空军编队安全降落至银川河东国际机场。备降银川机场的有一架图134运输机、一架安72运输机、三架苏27战斗机。

现改编队4架飞机已顺利返航，故障飞机正在检修中，维修完成后，将按预案返航。图为停在机场的苏27战机。

停在机场的图134运输机。

停在机场的安72运输机。

#和平使命-2014#针对媒体报道不明战机降落银川机场事，记者从军队有关部门获悉：8月30日，哈萨克斯坦空军编队在参加"和平使命-2014"联合军演后回撤期间，1架苏-27飞机发生机械故障。按照联合军演应急预案，哈空军编队安全降落至银川某备降机场。 另据环球网报道，8月31日，银川河东机场因军机"迫降"而突遭关闭，引发网友猜测。据记者核实，备降银川的实际是参加军演返航的哈萨克斯坦军机，包括哈萨克斯坦空军的图134、安72、三架苏27。根据央视新闻此前报道，备降银川的三架苏27为前来参加"和平使命-2014"军演的哈萨克斯坦军机。据国际在线和人民网此前报道，该安72军机和图134运输机亦属于此次在朱日和参加军演的哈萨克斯坦军机。