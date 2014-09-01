冷战期间美国“洗衣盆行动”防御苏联

哈通社阿斯塔纳9月1日电，据BBC消息，最新解密的文件显示，冷战期间，美国曾经招募、培训阿拉斯加人，一旦苏联入侵，即可担当卧底特工。

文件显示，当时，埃德加•胡佛领导下的联邦调查局FBI和"美国空军特别调查小组"联手，招募、培训阿拉斯加当地一批渔民、猎人、飞行员等普通人，组建一个秘密网络。 这些人被作为"公民特工"，安插在一些关键地点。 一旦阿拉斯加遭到侵略，他们还可以获取生存所需的食品、御寒装置、密码材料、无线电等。 他们在潜伏中可以搜集有关敌人活动的情报。 该项计划代号"洗衣盆行动"，延续整个1950年代。

共产主义 不过，俄国人从来没有侵略阿拉斯加。 有分析说，现在回想起来，人们可能会认为，"洗衣盆行动"不过是鼠目寸光的人惊恐万分之中的狂想，但事实上，这也反映着美国对当时苏联意图的真切担心、以及二战后动荡中美国的脆弱感。 当时，华盛顿许多人非常担心共产主义在中国、朝鲜半岛扩散可能构成的威胁。 新公开的这批秘密文件是由一个名为Government Attic的网站提供给美联社的。该网站根据"信息自由法案"获得政府文件。