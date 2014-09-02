乌克兰反政府武装寻求东部地区"特殊地位"

哈通社阿斯塔纳电，据路透明斯克9月1日报道， 乌克兰亲俄武装周一称若东部地区能得到"特殊地位"，愿意继续留在乌克兰。

乌克兰反政府武装在"联络组"周一会议上表示，关键条件之一是基辅当局必须立即停止军事攻势。此次会议结束后未宣布任何细节，但承诺将继续协商。 俄罗斯积极推动"联络组"会议，乌克兰前总统库奇马在工作组会议上作为乌克兰的非正式代表。 俄罗斯驻乌克兰大使以及欧安会一名高官亦出席了周一的会议，乌克兰未派出正式谈判代表。 俄罗斯通讯社引述亲俄反政府武装领袖之一普尔金（Andrei Purgin）的话称，各方将于周五再次开会。 普尔金对俄罗斯国家电视台说："这个过程才刚刚开始。9月5日继续进行协商时，将讨论迈向停火的步骤，我们会积极磋商换俘的可能性。" 初步看，基辅当局可能不会接受反政府武装的要求，因为这样的话，则意味着他们将把对乌克兰东部的控制权交给反政府武装。 但反政府武装寄望于基辅当局在做出最终决定时，会考虑到政府军在近日战事中遇到的挫折。 普尔金表示，反政府武装希望其控制的地区能获得特殊地位，有权决定自己的外贸政策，可与俄罗斯主导的关税同盟融合。