欧盟担心俄切断天然气供应 拟定能源应急计划

哈通社阿斯塔纳电，据路透社伦敦9月1日报道，一位消息人士告诉路透社记者，作为应急措施的一部分，欧盟可能禁止天然气出口并限制在工业方面的使用量，这些措施旨在保障今年冬季家庭能源供应。由于乌克兰危机，欧盟正在防备俄罗斯可能会停止天然气供应。

俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应方，双方因俄罗斯在乌克兰的军事行动而出现争端，经由乌克兰通向西方的输气管已经不是第一次被当作政治博弈的筹码了。 乌克兰当局警告称，俄罗斯计划停止供应；而俄罗斯则表示，乌克兰可能窃取原本要输送到欧盟国家的能源。而欧盟刚刚威胁称，如果莫斯科方面不能从乌克兰撤出军队，将对其实施新的制裁。 虽然欧洲可以较快找到新的石油和煤炭供应方，但东南欧国家多数天然气供应要依靠俄罗斯国有企业Gazprom(GAZP.MM: 行情)。 卡塔尔和阿尔及利亚供应的液化天然气(LNG)途径大西洋和地中海港口运往欧洲，但欧洲买家经常将这些船货在国外加价销售，并非用来供给国内市场。 欧盟执委会一位消息人士称，执委会正在考虑针对转售行为颁布禁令以提高储备。 "短期而言，我们非常担心东南欧的冬季供应状况，"这位直接知悉欧盟能源应急计划的消息人士称。 "一旦供应被切断，我们最大的希望就是第994/2010号条例能防止LNG从欧洲流出并限制工业用气量，以便保障家庭使用，"该人士称。 编号994/2010的欧盟监管法规在2010年通过，旨在保障天然气供应，包括禁止天然气公司向欧洲以外出售LNG油轮，将更多天然气用于储备，以及下令工业停止使用天然气。 欧盟能源执委厄廷格上周在与俄罗斯和乌克兰谈判期间表示，欧盟正在拟定"备选计划"以保证最糟糕情况下的天然气供应。