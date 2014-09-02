首家中国企业入驻乌兹别克斯坦吉扎克工业园

哈通社阿斯塔纳9月2日电，据新华网报道，３０日，位于乌兹别克斯坦吉扎克州"吉扎克特别工业园区"内，由中国杭州中乌电子仪表有限公司发起并主要投资的乌中合资太阳光热能源有限责任公司举办了隆重的入驻开业仪式，这也是迄今为止首家中国企业入驻乌兹别克斯坦吉扎克工业园。乌兹别克斯坦吉扎克州副州长肯扎耶夫、乌兹别克斯坦对外经济联络、贸易和投资部副部长托拉甘诺夫、乌兹别克电力能源总公司主席巴西多夫以及杭州中乌电子仪表有限公司董事长黄智程等中乌双方领导出席了本次活动。

乌兹别克斯坦对外经济联络、贸易和投资部副部长托拉甘诺夫在开业仪式上正式向乌中合资太阳光热能源有限责任公司董事长黄智程颁发了第一编号吉扎克特别工业园区会员证书。托拉甘诺夫表示，中乌双方各领域合作紧密，其中经贸合作日益升温，中乌政府间搭建的平台为两国企业和商人创造了前所未有的历史机遇。吉扎克工业园区就是一个很好典范。 乌兹别克斯坦吉扎克州副州长肯扎耶夫表示，乌兹别克斯坦吉扎克州太阳光热资源丰富。吉扎克州政府根据国家制定的战略规划，为入驻吉扎克特别工业园区的所有投资者和企业提供全方位的服务和条件。乌中合资太阳光热能源有限责任公司在吉扎克设立厂房并生产太阳能热水器等产品，这不仅对吉扎克州各项事业发展起到促进作用，更重要是充分体现了中乌经贸合作的务实果实。肯扎耶夫强调，吉扎克州欢迎更多中国企业家和投资者来吉扎克特别工业园建厂并发展生产。吉扎克州期待为更多的中国企业投资者提供最好的便利和服务。

据杭州中乌电子仪表有限公司董事长黄智程介绍，目前成立的乌中合资太阳光热能源有限责任公司，乌方由乌兹别克斯坦电力能源总公司下属吉扎克州电网公司和乌中合资电子仪表有限责任公司一起参与，计划总投资330万美元，最终将达到能年组装生产太阳能热水器5万台的规模。同时在培养出本地的生产、技术人员后，将进一步提高本地国产化率并出口销售至周边国家。 据介绍，2013年4月乌兹别克斯坦总统卡里莫夫访华期间，乌能源总公司与中国杭州中乌电子仪表有限责任公司签定了节能技术合作意向书，同年7月在塔什干举办的吉扎克工业特区投资论坛会期间，乌中双方签署了在吉扎克工业特区投资建设生产太阳能产品合资企业的合作协议。

"吉扎克"工业园区是乌兹别克斯坦境内第三个工业园区，其运行年限为30年，在此期间针对驻园企业实行优惠的税收和关税政策。该工业区主要用于吸引投资和先进创新技术，以有效利用当地资源，发展吉扎克州及附近地区的工业和出口潜能。该工业区将是乌继纳沃伊自由工业经济区和安吉延特别工业区之后的第三个自由工业区。