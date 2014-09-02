纳扎尔巴耶夫对索科洛夫-萨尔拜矿业联合企业职工终于职守、爱岗敬业的精神表示最诚挚地谢意

哈通社库斯塔奈９月２日电，在索科洛夫-萨尔拜矿业联合企业成立６０周年之际，正在库斯塔奈视察工作的纳扎尔巴耶夫总统今天专程来到鲁德内市，出席索科洛夫-萨尔拜矿业联合企业成立６０周年庆祝活动。

纳扎尔巴耶夫向企业职工和市民致以节日的问候和祝福，并指出索科洛夫-萨尔拜矿业联合企业面临更广阔的发展前景。"索科洛夫-萨尔拜矿业联合企业在改革创新上取得了实质成效，经济效益不断提高，为提高企业竞争力，企业还准备实施２５００亿坚戈的３大招商引资工作任务，这一任务若成功实施，将为社会提供１５００个工作岗位。"他说。 纳扎尔巴耶夫指出，索科洛夫-萨尔拜矿业联合企业在国际金融危机和经济危机年代为哈萨克斯坦经济发展作出了重要贡献，全国民众对企业职工终于职守、爱岗敬业的精神深表敬佩，这一切人民看在眼里记在心里了。 纳扎尔巴耶夫说："在我国社会稳定、民族团结的大好形势下，我们正在与时俱进，不断地实现着我们的伟大的历史任务。大家知道，当前国际形势发生了广泛而深刻的变化，特别是我国面临的周边安全环境和过去相比越来越复杂化了，周边一些热点问题突出了，争端在加剧，引起了大家的广泛关注。这样的争端也有可能发生在我们的头上，我们现今必须有所作为，国家的未来取决于我们的努力，同时我们怀有这样的信念，我们及我们的子孙后代一定能够战胜困难并延续下去。"