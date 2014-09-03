中国驻土耳其商务参赞：中国和土耳其可携手共建丝绸之路经济带

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据新华网报道，第四届中国－亚欧博览会１日在中国新疆乌鲁木齐开幕，本届博览会主题为"开放合作共建丝绸之路经济带"。博览会召开前夕，中国驻土耳其大使馆经济商务参赞朱光耀接受新华社记者采访时表示，土耳其是中东地区第一大经济体，地理位置优越，中国和土耳其可携手共建丝绸之路经济带。

本届博览会将举办１０项重要论坛和活动，包括中国－亚欧经济发展合作论坛和丝绸之路经济带交通运输峰会等。为共建丝绸之路经济带，博览会邀请丝绸之路经济带和新亚欧大陆桥沿线国家以及２１世纪海上丝绸之路重要节点国家嘉宾与会。中外嘉宾将就推进丝绸之路经济带建设进行深入广泛交流，寻求共识。 朱光耀说，土耳其横跨亚洲和欧洲，与突厥语族国家关系密切，既是古丝绸之路必经之地，也是当今中东地区陆、海、空运输枢纽，具有与中国开展互联互通合作的有利交通条件。 他说，近年来，土耳其由欧美为重心的外交转向"３６０度的外交"，努力成为塑造新的全球政经体系的国家之一。为此，土耳其在参与国际组织方面表现活跃，已成为经济合作与发展组织和伊斯兰合作组织创始国成员、世界贸易组织和二十国集团成员等。土耳其大力发展与中国、印度、俄罗斯和日本等国关系。此外，土耳其在不断深化与传统的突厥语族国家的关系，而丝绸之路沿线国家不少是突厥语族国家。 朱光耀说，１０年来，土耳其经济高速发展，国内生产总值实现年均５％的增速，人均国内生产总值增长了两倍，突破１万美元。土耳其已成为全球第１７大经济体、西亚北非第一大经济体和二十国集团成员。土耳其成为"金砖国家"之后又一个新兴经济体。 土耳其领导层表示，重建丝绸之路是突厥语国家推动经济发展和提高政治影响力的重要举措。去年１０月，时任总理埃尔多安称，马尔马拉海底隧道的开通，标志着北京和伦敦将通过这里连接起来，连接东西方的"丝绸之路"得到了延伸。 朱光耀说，近年来，中土经贸关系取得长足发展，土耳其已成为中国贸易和工程承包战略要地。据中国商务部统计，今年上半年，中土贸易额达到１１０．５５亿美元，同比增长１．０２％。２０１３年，中国成为土第一大进口来源国和第１１大出口目的地国，仍为土第三大贸易伙伴。 据介绍，在旅游业带动下，中土两国服务贸易呈井喷式增长态势。据中国商务部统计，２０１３年上半年，中土服务贸易额达到１６．７亿美元，同比增长４４４％。其中，土对服务出口１５．１亿美元，同比增长７９４％。 朱光耀说，截至今年６月底，在土耳其工程承包累计合同额达到１２７．２３亿美元，累计营业额８１．７５亿美元。随着近年来土经济快速发展，政府在基础设施和能源等领域投入不断加大，土工程承包市场极其活跃，有望成为中国最大市场之一。由中铁牵头实施的安卡拉－伊斯坦布尔高铁项目二期工程今年７月完工。作为中国在国外建成的第一条高铁，将对中国高铁"走出去"产生示范效应。 他说，土耳其具有成为"一带一路"单独板块的潜力，通过近年来中土经贸合作大发展，这个板块已见雏形。