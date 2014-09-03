普京访问蒙古 签署包括铁路现代化等多项协议

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据俄新网报道，普京3日下午将抵达乌兰巴托，与蒙古总统额勒贝格道尔吉举行会谈，双方签署多项协议，其中包括加强经贸往来及协助蒙古铁路现代化。

俄罗斯总统普京在会谈中邀请蒙古国总统查希亚•额勒贝格道尔吉于2015年5月访问莫斯科，并出席卫国战争胜利70周年庆典。

普京说："尊敬的总统先生，我们期待您明年5月到访莫斯科，并出席庆祝卫国战争胜利70周年庆典。"普京指出，俄罗斯牢记蒙古国在战争年代所给予的帮助，除了共同的历史，连接两国的还有在军事技术合作、经济、人文领域的友好关系。 两国元首会谈结束后签署了一系列文件，其中包括司法部合作协议，发展经贸关系备忘录，俄罗斯交通部和蒙古国道路与交通部之间的意向书，俄联邦国库局与蒙古国财政部国库司的合作备忘录。

俄联邦移民局与蒙古国移民总局签署相互谅解备忘录。俄罗斯石油公司和蒙古国教育科学部商定在俄石油公司下属的合作伙伴高校培训蒙古国公民。

俄罗斯铁路公司和蒙古国道路与交通部签署战略伙伴关系协议，涉及现代化改造和发展乌兰巴托铁路。

俄罗斯航空公司AEROFLOT与蒙古民用航空（MIAT Mongolia）签署相互谅解备忘录。"今日俄罗斯"国际新闻社与蒙古国国家公共广播电台签署合作备忘录。

另据环球网援引中广网报道，近年来，西方国家在蒙古的投资日益缩减，因此蒙古转而向中国及俄罗斯寻求经济支持;据统计，蒙古有76%的燃油及多数电力都是仰赖俄罗斯。