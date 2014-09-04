新疆官员：丝路经济带让新疆与中亚畜牧业合作空间更广阔

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，第四届中国-亚欧博览会上海合作组织畜牧业发展与合作研讨会3日在此间举行。中国新疆畜牧厅厅长哈尔肯•哈布德克里木称，丝绸之路经济带建设为新疆与中亚各国畜牧业合作交流将提供更广阔的空间。

近年来，新疆与中亚周边国家已开展多层次的畜牧业合作与交流。新疆育成的伊犁马、阿勒泰白头牛、新疆细毛羊等家畜品种都有中亚国家优良畜种的基因；中国每年都从中亚国家进口大量的皮张、羊毛等畜产品；新疆畜牧厅已多次参加中亚区域经济合作组织举办的官方动物疫病防控合作活动，参与建立了中国-哈萨克斯坦边境区域蝗虫联合防控合作机制等。

他称，中亚各上合组织成员国家地域辽阔、光热水土资源丰富、饲草料资源充足，畜牧业历史悠久。中亚各国有多年牲畜改良育种的经验，培育了知名的阿哈捷金马、新吉尔吉斯马、白头牛、阿拉套种牛、埃基里巴耶夫绵羊、卡拉库尔羊等优良畜种。 据介绍，新疆在畜牧业科学研究和技术推广、畜产品生产与加工等方面具备一定的资金、技术比较优势，可为中亚国家的畜牧业生产技术升级、加工设备更新、产品工艺改造提供支持。 他说，希望在上海合作组织框架内，引进中亚各国的牛羊等优质种质资源，进一步改良和提升新疆本地家畜的品质；继续加强与中亚国家在优良马品种资源引进利用方面的合作，进一步提高新疆马业的育种水平；建立健全边境区域虫鼠害防控和草原防火合作机制，联合开展边境区域草原虫鼠害和火情监测，共同做好草原虫鼠害防控和火灾扑灭工作，在草原生态保护建设、优质牧草种质资源和饲草料生产加工利用方面开展合作交流。 他还说，在上海合作组织框架下，希望尽快协商签订中国与上合组织各成员国家间双边、多边动植物检验检疫条款和畜产品(饲草料)进出口目录，支持在新疆有关口岸建设畜产品(饲草料)物流仓储设施，建立畜产品(饲草料)进出口交易配送体系，为开展畜牧业领域的务实交流与合作，加快丝绸之路经济带建设。