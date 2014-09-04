中国新疆兵团与中亚及周边国家贸易额占兵团外贸总额七成

哈通社阿斯塔纳电，据中新网消息，中国新疆生产建设兵团副政委徐伟华称，近年来，中国新疆兵团与中亚国家货物贸易逐年增加，经贸合作快速发展。2013年，新疆兵团实现进出口总额115.9亿美元，增长26.7%，与175个国家和地区建立了贸易关系，与中亚及周边国家贸易额已占兵团外贸总额的70%。

徐伟华在1日举办的第四届中国-亚欧博览会新疆兵团中外企业对接会上作如上表述。他称，新疆兵团连续11年与中国商务部外贸发展事务局、新疆维吾尔自治区人民政府在阿拉木图联合举办哈萨克斯坦-中国商品展览会，积极参与中哈霍尔果斯国际边境合作中心建设，在中亚国家实施了一批涉及农业等多领域的经济技术合作项目，与中亚各国经贸合作有着良好基础和便利条件。

据悉，当日的中外企业对接会邀请哈萨克斯坦、俄罗斯、乌斯别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦5个国家的商会、机构和企业等33家代表50人参会，并包括新疆兵团各师、兵直的31家企业48人。参会企业涉及农业开发、农产品生产及加工、建筑材料、化工产品、机电产品和物流运输等领域。 徐伟华称，此次对接会是新疆兵团在第四届亚欧博览会上举办的重要活动之一，旨在加强新疆兵团与丝绸之路经济带沿线国家经贸合作牵线搭桥，为中外企业家搭建互利共赢平台，以更好地增进友谊、促进交流、加强合作，推动新疆兵团与周边国家经贸合作再上新台阶。 徐伟华表示，新疆作为中国向西开放的桥头堡，在丝绸之路经济带建设中具有十分重要的地位和作用。在丝绸之路经济带建设中具有区位、人文、政策和体制等重要优势，共建丝绸之路经济带战略实施，是新疆兵团扩大开放、加快发展的又一重大历史机遇。