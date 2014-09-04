哈萨克医药亮相亚欧博览会

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据天山网援引新疆日报报道，在中国乌鲁木齐市举行的中国-亚欧博览会的舞台上，中国新疆哈萨克医药精彩亮相。

9月3日，在新疆国际会展中心6号展馆信步闲逛的江苏客商武鹏突然停步，在乌鲁木齐高新区（新市区）展位新疆生物医药创新创业园展台前，他拿起一瓶包尔胡特口服液，连声问工作人员"这个--这个--还有没有别的......"焦急的声音中带着期许。 他解释："我激动，因为这是哈萨克药品。我母亲患有严重的风湿病，常年受病痛折磨，几年前我们听说哈萨克族的药浴疗法能治这个病，曾经专程来到新疆求医问药，经过一段时间的诊疗，我母亲的病痛果然得到了缓解，那时候新疆市面上还见不到哈萨克药品......"武鹏不知道，哈萨克药品这几年在新疆有了很大发展。 据悉，中国新疆哈萨克医医疗、教育、科研与新药研发体系和工作机制已经建立。现在，中国新疆已经有了4所哈萨克医医院，甚至在有些乡镇医疗卫生院也有了哈萨克医诊疗科室。阿勒泰地区哈萨克医医院的骨伤科和护理学被纳入中国"十二五"民族医重点专科培育项目。为完善哈萨克医学历教育体系，新疆从2011年有了哈萨克医本科专业，先后成立了3个哈萨克医药研究所，4个哈萨克药品种列入新疆地产民族药新药研发项目。 9月3日下午，主题为"弘扬传统医药加强国际交流"的哈中哈萨克医药国际化发展论坛在新疆国际会展中心举办。新疆哈萨克医药学会与哈萨克斯坦欧亚大学在科学研究、理论与临床相结合、人员交流等方面达成战略合作。 中国新疆哈萨克医药学会副会长阿斯亚•拜山伯说，通过在博览会上的展示和宣传，越来越多的人知道了哈萨克药品，她也接到了很多关于合作发展的问询电话，"好舞台才能跳出好舞蹈，我们会走得更远"。

中国新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会党组书记殷宇霖说，下一步，新疆计划依托阿勒泰地区哈萨克医医院建立"中国哈萨克医国际医疗中心"，还将在与哈萨克斯坦交界的县市和边境口岸设立哈萨克医药服务区，更好地服务中哈两国人民。