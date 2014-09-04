克孜勒奥尔达州食品平均价远低于全国标准

哈通社克孜勒奥尔达9月4日电，据克孜勒奥尔达州政府网站消息，2014年前8个月克孜勒奥尔达州宏观经济数据呈上升趋势。

消息称，克孜勒奥尔达州食品平均价格远低于全国平均价位，例如，今年前8个月克孜勒奥尔达州农业增长率达到4.6%，名列全国第二，全州粮食生产面积达16.14万公顷，其中水稻生产面积为8.12万公顷，较去年增长0.73万公顷。 此外，州政府与拜科努尔食品生产集团合作在控制物价方面采取一系列重要措施，取得巨大成就，实现克孜勒奥尔达州物价上涨幅度远低于在全国其他地区。例如：据8月20日公布的最新数据显示，克孜勒奥尔达州大米平均价格为176坚戈，远低于全国247.48坚戈的平均价。以下是克孜勒奥尔达州部分食品平均价格与全国其他地区平均售价的对比。 面粉-81坚戈/千克，全国平均价格-176坚戈/千克；通心粉-163坚戈/千克，全国平均价格-194坚戈/千克；酸奶-205坚戈/千克，全国平均价格-240坚戈/千克；鸡蛋-191坚戈/千克，全国平均价格-196坚戈/千克；黄油-1311坚戈/千克，全国平均价格-1467坚戈/千克；植物油-531坚戈/千克，全国平均价格-653坚戈/千克；羊肉-1130坚戈/千克，全国平均价格-1170坚戈/千克；马肉-1250坚戈/千克，全国平均价格-1385坚戈/千克；土豆-90坚戈/千克，全国平均价格-96坚戈/千克；苞菜-56坚戈/千克，全国平均价格-64.42坚戈/千克；西红柿-215坚戈/千克，全国平均价格-230.62坚戈/千克；苹果-249坚戈/千克，全国平均价格-279.95坚戈/千克。