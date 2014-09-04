中国甘肃省官员：甘肃与中亚地区的串门越来越多 这只是开始

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据中国经济网报道，中国甘肃省委宣传部副部长、甘肃省社会科学院党委书记范鹏日前接受当地记者采访时表示，当前中国甘肃省和中亚"走亲戚串门"的局面已经打开,越来越多官员、学者到中亚国家展开务实合作,而中亚国家官员、企业家也到中国参与经贸洽谈、合作交流,互相增进了解,逐渐热络。

范鹏介绍,近两年甘肃省与丝绸之路沿线国家展开了多项交流。比如今年4月份在法国举行的太湖文化论坛,是以丝绸之路文化和中法文化交流为主题的一次学术交流和理论研讨；此后在兰州举办的第十二届亚洲合作论坛,邀请亚洲33个国家的外交官,去兰州共同研讨丝绸之路经济带建设；一个月以前,中国中亚合作论坛上,邀请中亚国家的政府首脑、国家元首和有关实体部门的负责人、企业家来到甘肃,就丝绸之路经济带建设,特别是甘肃西北和中亚国家的合作进行了研讨、对话、签约等活动。 据悉,近期甘肃省官员带团到伊朗,就甘肃和伊朗的经济文化合作进行了互访洽谈,很多政府部门官员都去中亚国家了解情况,摸清他们的需求来开展务实的合作。 "有一次我到北京来,在兰州的候机室里面就碰到两队人去中亚国家,一队是兰州市副市长带人去吉尔吉斯斯坦对接洽谈项目,一队是我们农业厅的副厅长带人去哈萨克斯坦对接甘肃农产品在哈国的销售问题。"范鹏说。 此外,双方还在其他方面进行了交流活动,比如中亚有些国家挂牌成立了孔子学院,就培养留学生达成了新的合作协议等。 "应该说我们和中亚首先要走亲戚串门的局面已经打开了,过去我们的兰洽会也是要求中亚国家的商务官来参与,但是过去来的人比较少,规格比较低,今年我们的东方丝绸旅游节请了中亚国家,乃至欧洲国家的一些官员、企业家来参与经贸洽谈合作交流。"范鹏表示。"应该说这条线热起来了,串门的越来越多了,互相了解的越来越多了,当然这仅仅是一个开始。"