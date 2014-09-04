中国嘉峪关国际短片电影展首邀中亚国家参加

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据中新网报道，中国甘肃省新闻出版广电局副局长范延军9月4日说，第三届中国嘉峪关国际短片电影展将于10月在兰州举办，本届短片电影展首次邀请中亚国家参加，届时将有哈萨克斯坦等国影视界人士携该国优秀影片来兰州。

报道称，由中国国家新闻出版广电总局和甘肃省人民政府联合主办的第三届中国嘉峪关国际短片电影展将于10月15日至17日在兰州举办，展会广邀国内外杰出影视制作团队及短片电影界知名制作人、专家学者近400人。截至目前，已征集到参展影片近500部。 范延军说，本届短片电影展立足"丝绸之路经济带"建设的国家战略构想，以"丝路影像"为主题，开展建国65周年《纪录中国 影响世界》主题活动、"媒体融合时代的中国纪录片"论坛、大师面对面--国际制作人专业讲堂、纪录片拍摄合作方案推介活动、举办"伎乐天奖"短片评选、大学生"伎乐天奖"短片大赛和"伎乐天之夜"活动。 中国嘉峪关国际短片电影展以评选展映中国国内外优秀纪录片、科教片、动画片和短片为主要内容，集国际短片高端学术研讨、创制、市场推介、展映交流于一体。 在市场化方面，举办"纪录片拍摄方案推介会"，采用竞标方式，由组委会发布30部各国纪录片拍摄题材，并提供附带的资金项目、场地交通等优惠扶持条件，各国影视制作机构阐述自己的拍摄方案进行竞标。国际纪录片界知名学者、制片人、导演组成评委会，评出最佳拍摄方案，并向发包方推荐。 范延军说，本届短片电影展首次邀请中亚国家参加，届时将有哈萨克斯坦等国影视界人士携该国优秀影片来甘肃兰州。