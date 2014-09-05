哈萨克斯坦著名服装设计师三上亚欧丝绸之路服装节（组图）

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据天山网消息，在中国新疆乌鲁木齐市德汇国际服装城会展中心举行的第三届亚欧丝绸之路服装节2014亚欧时装周上，哈萨克斯坦服装设计师艾达尔汗•卡里耶夫携带他的时装作品亮相。

这是他连续第三年携带自己的服装作品参加亚欧丝绸之路服装节。在2012年首届和2013年第二届亚欧丝绸之路服装节上，艾达尔汗•卡里耶夫都展示了他的作品。他的每次亮相的服装都不重样。这些服装都是在哈萨克斯坦拥有一定销量的品牌服装。 艾达尔汗•卡里耶夫， 哈萨克斯坦著名服装设计师，阿瑟尔设计时装屋的创始人及设计总监， 具有博士学位，同时也是新疆服装（服饰）行业协会高级顾问。1987年大学毕业后在服装设计及成衣制造业从事过教育、科研、生产等活动。他的座右铭是和谐创造、有益社会。 在自己的企业中有50多名员工在工作，有500多名学生在学习。他的产品创意是以欧亚游牧民族特色与现代服装流行趋势相结合，不仅展示了传统民族服装的丰富色彩，也体现了传统对现代服装文化的影响。 由艾达尔汗•卡里耶夫设计师创造的 "AS" 和"AIDAR KHAN"这两个服装品牌在国际上有很高的声誉。阿瑟尔时装屋成立20年来，艾达尔汗•卡里耶夫创作了60多个系列的服装。这些服装在法国、德国、伦敦、莫斯科、土耳其和印度等国的国际时装周上进行过展出。2009年在西班牙《萨拉格萨世博会》以及2010在中国《上海世博会》的展出上也获得好评。 艾达尔汗•卡里耶夫在接受采访时说，服装是一个民族特有的符号，哈萨克民族服装过去采用的材质都是毛皮之类，让人感觉比较厚重，但在新的时代，我在服装设计上就是要让我们的民族服装轻柔起来，时尚起来。在我的服装设计中，我会采用本民族的传统图案和花饰，但在面料的选择上，我会选择更轻柔的丝绸、纱布等。