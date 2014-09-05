哈通社阿斯塔纳电，据瑞士中文网消息，瑞士是一个让人安居乐业的地方，社会稳定，政体健全，经济富裕 ，然而就是这种安宁与稳定同样方便了黑手党的潜伏-表面平静的瑞士，暗藏着黑手党的秘密据点，贩毒、绑架、谋杀就发生在人们的身边。最近在意大利被警方逮捕的两名黑手党成员，就生活在瑞士的图尔高州的Frauenfeld。

安东尼奥•N(Antonio N.)是Frauenfeld黑手党光荣会(Ndrangheta)的头目，一个意大利警方网上的视频显示，他曾在距离Frauenfeld 15公里的Wängi一家饭店里与15名成员集会，布置贩毒等非法行为。另一位同时被捕的人曾在Frauenfeld有一家出租车行，曾把客人送到千家万户的门口。2013年他将出租车行出手给他人。

邻居反映 安东尼奥的公开身份是卡车司机，他以前租住的三室一厅公寓的邻居反应，他的家就像一家酒店，总是有人出出进进，尤其是周末更是人来人往。这位不愿意公开身份的邻居表示："这些来来往往的人大多续着胡须，就像人们想象中的黑手党一样。"那个时候就有传言说他与黑手党有关，果然上世纪90年代他因贩毒被瑞士驱逐出境，但是这似乎对他毫无影响，"4、5年之后，他又回来了，还在Matzingen买了一幢漂亮的房子，"那位邻居说。 这位黑手党的头目在Frauenfeld还有一个大家庭，他的儿子和两个女儿都已经长大成人，各自成家，他还有一个比他小20岁的表妹也和他的家庭住在一起，"她也参与安东尼奥的活动，时常与他成双入对地出没。"至于他的其他家庭成员是否也是黑手党成员，目前并不清楚。 那位同时被捕的出租车行老板拉法尔•A(Raffaele A)的行为举止似乎不像安东尼奥这样低调，他不仅是出租车行老板，还是卡拉布利亚家乡会的联络员，这个协会被收录在Frauenfeld城市协会名单和图尔高州移民组织名单上。

毫无觉察 在这样的"迷彩服"伪装下，黑手党在图尔高州潜伏了下来，始终未被察觉。从被发布在网上的视频的对话中得知，图尔高州的"光荣会"从上世纪70年代就已经形成了，视频中的15个人在秘密聚会，一个男人说："Frauenfeld团体是一个光荣、智慧和尊严的象征。" "光荣会"基层组织的秘密行径，从未被图尔高州官方发觉，直至2011年5月意大利警方抓获了一名黑手党，他被确认为是当时Frauenfeld光荣会基层组织负责人，并与德国边境城市Singen的黑手党头目联系紧密，但根据联邦检察院当时的信息，这名黑手党并不住在或者只是临时住在图尔高。他被意大利卡拉布利亚法院判处6年徒刑。在此之后，媒体曾报道过这样的消息，2010年遭逮捕的另一位黑手党头目的一个或两个侄子应该住在图尔高州。 至于Frauenfeld的黑手党基层组织参与了多少图尔高州的犯罪活动，并无具体数据。圣加仑检察院曾表示，该州的一些有组织的毒品交易应该与黑手党有关，但是并未进行更具体的调查。 图尔高州检察院至今并未做出任何表态，但是不久必须有所答复，因为图尔高州的人民党议员Hermann Lei已经向州政府提出了一个尖锐的问题，他想知道：关于就在他家门口的黑手党，政府到底知道多少，准备怎样减小黑手党用图尔高作为隐藏之地的吸引力。 瑞士政府的反应 黑手党组织潜伏在图尔高州这么多年居然丝毫未被察觉，体现出瑞士在法律上的一些漏洞，瑞士刑法第260条虽然规定"打击有组织的犯罪行为"，但是却只局限于提供国际法律协助。然而将黑手党送上法庭，取证工作是关键的环节，而这需要花费很大精力，联邦检察官Michael Lauber在接受《新苏黎世报》采访时这样说。 为了弥补这一法律漏洞联邦院监察委员会于今年初发起了一个国会动议，要求修改相关法律条文。"瑞士必须在打击犯罪组织的行动中行动起来，"监察委员会主席Hans Hess表示，他认为必须严惩犯罪分子。 基督民主党CVP的联邦院议员Brigitte Häberli-Koller也说："我们必须尽一切努力协助政府与有组织的犯罪行为作斗争。"社会党国民院议员Christophe Schwaab认为："法律漏洞必须填补。"