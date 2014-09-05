阿富汗毒品供应全球九成毒品交易

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据人民网报道，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社共同发布的《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2014）》指出，随着2014年国际反恐联军撤离阿富汗日期的临近，阿富汗安全形势进一步恶化。阿富汗国民军队不足以确保本国的安全，军事政治局势不容乐观，不排除局势发生恶化或再次发生内战的可能。

报道称，《中亚黄皮书》认为，阿富汗的毒品问题十分突出，中亚国家和俄罗斯不仅是阿富汗毒品过境国，而且是阿富汗毒品的消费国，吸毒人数不断增加。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）2013年11月13日发表通报指出："2013年阿富汗的罂粟种植面积扩大了1/3以上，达到29.9万公顷，而罂粟是生产鸦片和海洛因等毒品的原料。2013年阿富汗的鸦片产量将达到5500吨，比上一年增加50%。"有数据显示，阿富汗地区的毒品产量已占全球毒品交易的90%，而中亚与俄罗斯则是阿富汗毒品的主要输出地。

报道还称，黄皮书认为，2013年以来，国际与地区政治经济形势继续发生深刻变化，中亚地区也深受这些因素的影响。中东北非发生的动乱、叙利亚持续不止的乱局、阿富汗在美军撤离后局势发展趋势的不明朗、宗教极端主义和恐怖主义的蔓延和渗透，都给中亚国家带来严重威胁和挑战。但是，中亚国家在本国政府的领导下，较好地应对了各种不利因素的影响，保持了国内政治形势的基本稳定和经济稳步发展。在对外关系方面，中亚国家继续采取多元外交政策，积极发展与俄罗斯、中国、美国、欧盟等国家和国际组织的关系，继续参与同俄罗斯经济一体化的进程，积极响应中国领导人提出的"丝绸之路经济带"战略构想。对中亚国家来说，2014年将是十分重要的一年。