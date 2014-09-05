消息显示对周永康审判正在临近

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中共中央纪律检查委员会星期四（9月4日）对外发布消息说，"目前中央纪委正依纪依法对周永康进行调查。"

外界普遍认为，中国当局再次发出的有关这位前中共政治局常委的消息虽然在具体内容上没有新意，但是显示对周永康的审判正在临近。

中国官方的新华社曾在7月29日发布简短消息称，"鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。" 中纪委官员9月4日在"走进中央纪委"活动上针对提问回答说，"鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依照中国共产党章程和有关条例规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。目前中央纪委正依纪依法对周永康进行调查。" 对比两次消息，内容几乎没有差别，只是新消息确认调查正在进行。 但根据中国媒体早些时候披露的消息，周永康涉案金额尚在核定，而公审材料已经开始准备。 自从习近平出任中国最高领导人以来，中国当局明显加大了打击腐败的力度，而周永康成为在反腐败行动中落马的最高级官员。 "至少持续五年" 据中共中央纪委负责人上个月公布，自2012年11月8日中共十八大至今，已有40多名涉嫌违纪违法的省部级以上官员遭到查处。 除原中央政治局常委周永康之外，受到查处的高级官员包括原中央军委副主席徐才厚、原第十二届全国政协副主席苏荣，等等，引人关注。 在8月25日全国政协常委会上，当中纪委书记王岐山被问到打完周永康这只"大老虎"，还有没有更大老虎时，王岐山说"以后你就慢慢懂"，令人震惊。 另据中国媒体最新披露的消息，王岐山曾在8月25日出席政协十二届全国委员会常委会第七次会议时发表谈话说，目前的反腐败行动还要至少持续5年。 王岐山还强调，下一阶段反腐败行动将着力于加强官员对腐败问题的态度。 有中国学者对王岐山的上述谈话做出解读，认为他的讲话勾画出了中国反腐败的路线图，随着五年后官员们对腐败问题立场的变化，中国将建立起预防腐败的全面体系。