乌克兰停火协议"大致维持"

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,乌克兰和俄罗斯两国总统同意，乌克兰东部地区的停火协议目前"大致上维持"。

乌克兰总统波罗申科和俄罗斯总统普京进行电话交谈，讨论维持停火协议的办法。

虽然双方达成停火协议，但此前有报道说，亲俄罗斯叛军和乌克兰政府军都有开枪射击。 与此同时，俄罗斯表示，如果欧盟就乌克兰危机施加新的制裁，俄罗斯绝对会有所反应。 欧盟制裁 欧盟表示，将从下周一开始对俄罗斯更多个人施加的制裁，但如果俄罗斯从乌克兰东部地区撤回军队，并且维持停火协议的话，将会暂停制裁。 乌克兰和西方国家指控俄罗斯固定派遣军队进入乌克兰东部地区协助叛军，但俄罗斯多次否认这个指控。 俄罗斯并吞克里米亚半岛一个月之后，亲俄罗斯叛军在4月夺取乌克兰东部的顿内茨克和卢甘斯克等地区，并与乌克兰政府军报发战斗，至今已经有大约2,600人死亡。 波罗申科在声明中说，两国总统强调，需要欧洲安全及合作组织（OSCE）"最大程度的介入"，观察停火协议落实的状态。 停火协议 两国总统也讨论到如何合作，让人道救援物资进入乌克兰东部地区。 普京在声明中表示，双方同意继续对话。 乌克兰、俄罗斯、欧安组织和叛军代表在白俄罗斯明斯克举行会谈，并签署停火协议。 停火协议在周五生效。