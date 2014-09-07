日媒:中国秦城监狱增豪华牢房数量 人满为患

哈通社阿斯塔纳９月７日电，据参考消息援引 日本外交学者网站9月3日报道称，到目前为止，中国的反腐运动已经在世界闻名。在习近平"打虎拍蝇"政策指导下，高级官员和低级官员一同成为反腐的目标。中共高级成员的落网显然导致一直专门关押高级官员的"豪华监狱"目前人满为患。

报道称，自2012年以来，已有将近40名副部级和以上级别的官员受到调查。然而，这些高级官员并不会和普通罪犯一样被简单地投入监狱。取而代之的是，他们被关在所谓的"豪华监狱"里--而这些豪华的牢房正在被迅速地填满。 最著名的此类监狱就是北京昌平区的秦城监狱。与其他监狱不同，秦城监狱并不属于中国的司法系统，而是在公安部的直接掌控之下。这座监狱建于上世纪50年代末，历史上一直是关押中国高级官员的主要监狱，其中包括为文革负有责任的"四人帮"。 报道称，如今，秦城监狱的在押者包括中国落马政客当中的各位名人：前铁道部长刘志军，以及前公安部副部长李纪周。这还不包括在习近平任期内受到调查的官员。一旦双规或党内调查结束，这些官员的案件将被移交给公安机关，他们当中的许多人将被转移到秦城监狱。被判刑的那些人很有可能在这座监狱里度过余生。 秦城监狱尽管设施完善，但秦城监狱的在押者不会忘记他们事实上是在监狱里。据昔日在押者介绍，所有在押者都受到全天候的监控。这在一定程度上或许是因为担心在押的官员可能会自杀--一些报道称，这里的牢房经过特殊的防自杀设计。 报道称，长期以来，中国的高级官员即便是在监狱里也得到了特殊的待遇。不过现在，由于习近平的反腐运动拘押的官员大量涌入，秦城监狱似乎就要没有牢房了。这座监狱已经在尽力增加豪华牢房的数量：据报道，秦城监狱在2012年进行了扩建，恰恰就是在习近平的反腐运动正式启动之前。与此同时，政府还在河北省新建了另一座"豪华监狱"，叫做燕城监狱。 报道称，尽管秦城监狱进行了扩建，而且新建了燕城监狱，但据报道秦城监狱即将满员。燕城监狱在建时，许多人推测这座监狱可能会完全取代秦城监狱，但现在看来，这两座监狱加在一起也应付不了被定罪官员的大幅增加。秦城监狱在上世纪60年代也进行过重大的扩建和改造，当时文革期间被判入狱的大量"反革命"超出了秦城监狱的接收能力。中国的国家媒体经常强调习近平反腐运动的规模有多么大--中国的"豪华监狱"没有地方就是这一成就的副产品。