乌兹别克斯坦复兴丝绸之路

哈通社阿斯塔纳电，据东方早报网消息，"因为古老的丝绸之路，中国与乌兹别克斯坦之间的历史要追溯到很多年前，乌兹别克斯坦成为中国通往西方的桥梁。"乌兹别克斯坦驻上海总领事阿戈扎姆赫德热耶夫•萨伊达卡摩勒9月3日在乌兹别克斯坦旅游推介会上表示。

阿戈扎姆赫德热耶夫表示，"我们高度重视中国与乌兹别克斯坦之间22年的友谊，珍视这一经过时间检验的关系。我们支持中国的外交方针，支持打击"三股势力"，支持中国的涉台、涉藏政策。"

据他介绍，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在22年里访华10次，这在乌兹别克斯坦与其他国家的关系中绝无仅有。他已经访问过上海3次（2001年、2006年、2014年）。2013年9月，中国国家主席习近平访问乌兹别克斯坦，为两国关系翻开新篇章。2014年8月19日至20日，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫访华，两国决定共建平等互利、安危与共、合作共赢的中乌战略伙伴关系。 阿戈扎姆赫德热耶夫指出，目前已经有500多中国企业在乌兹别克斯坦运营，很多企业还参与了重大项目。 "丝绸之路的旅游线路意义重大，在这一线路上，乌兹别克斯坦有可能最吸引中国游客，先辈们留下了大量珍贵的古迹，分布在希瓦、布哈拉、撒马尔罕等古城。撒马尔罕是丝绸之路的中心，也是伊斯兰建筑的明珠，已经有2750年的历史。"阿戈扎姆赫德热耶夫说。 值得一提的是，2013年9月10日，习近平曾到访撒马尔罕古城，提议撒马尔罕与西安建立兄弟城市关系。当时，卡里莫夫说，撒马尔罕是帖木儿时期的首都，是古丝绸之路的枢纽，那里是我的家乡。习近平指着地图右边的一处地方说，那里是西安，丝绸之路的起点，也是我的故乡。 此前，上海与乌兹别克斯坦首都塔什干已经结成兄弟城市。去年9月11日-19日，塔什干市市长拉赫莫别克•乌斯曼诺夫访问上海，与上海方面签署了《2014-2016友好合作交流备忘录》。 乌兹别克斯坦埃利特国际旅游公司副总经理罗拉在推介会上说，中国与乌兹别克斯坦的来往始于遥远的商队，感谢丝绸之路，人们认识到了中国的文明与开放，而旅游可以加强人民的传统友谊。"乌兹别克斯坦有一句谚语：客人来了，会给家人带来很多欢乐。我们的人民非常好客。"她说。 据罗拉介绍，乌兹别克斯坦最重要的旅游资源是具有悠久历史的古迹，比如在撒马尔罕的雷吉斯坦广场建筑群，由３座神学院组成，位于中央的兀鲁伯神学院是15世纪最优秀的伊斯兰学府之一，也是中世纪中亚建筑的杰作。兀鲁伯天文台由撒马尔罕古天文学家兀鲁伯建造，是中世纪世界著名天文台之一。此外，乌兹别克斯坦还有自然保护区以及很棒的滑雪设施。