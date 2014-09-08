阿凡提"引领"新疆文创走向中亚 打响中国品牌

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，头戴花帽、倒骑小毛驴的阿凡提是多年前的一部木偶动画片，深入人心的形象几乎成为新疆文化代言人之一。"殊不知，那部动画片是由上海美术电影制片厂创作的"，动漫制作人张东说。

第四届中国－亚欧博览会上，中国新疆动漫展在乌鲁木齐的7坊街创业产业集聚区举办，吸引了众多境内外动漫企业来此交流。张东希望借此机会，推广新疆自己的阿凡提动漫。

新疆动漫产业与中国内地其他地区几乎同一时间萌芽，但随着2005年以后动漫展兴起，张东说："新疆没有被辐射到，发展滞后了"。

近几年，他和伙伴们多次到内地参展，"一开始就是抱着学习的目的"。2008年，他们推出十余册完全由新疆本地动漫团队打造的阿凡提故事绘本，在全国性的动漫图书博览会广受好评，很快销售一空。

这次经历让张东对坚持新疆特色的动漫风格有了信心，"要在国际上打响中国品牌，必须从传统艺术中吸取精华"。

希腊、埃及、印度和中国四大文明，由于丝绸之路而在新疆交汇，形成了这里丰富多彩的民族特色与文化。"这是取之不尽的瑰宝，一直启发着艺术家的灵感"，新疆雕塑家王忠民说。

师承"泥人张"(中国北方流传的民间彩塑)第四代传人张鑣pace学习传统泥塑、彩塑，王忠民结合新疆本地特色，将其"三分塑，七分彩"的特点改造为"七分塑，三分彩"。他的准噶尔民居系列雕塑，保留了新疆红土的颜色，展现出准噶尔老城区街巷纵横、布局灵活的风貌。

张东与王忠民相结识，源于7坊街形成的文化创业产业集聚，他们的工作室相隔不远。见到王忠民充满维吾尔族风情的作品，张东为阿凡提找到了"家"。新版阿凡提中，喀什准噶尔土木、砖木结构传统民居将成为故事的大背景。

7坊街，目前已有90余位艺术家进驻，涵盖书法、绘画、摄影、民族手工艺等三十多个门类。"不同背景、工艺的民族艺术家聚在一起，更能迸发灵感。聚合起来，也对介绍我们新疆文创更有利"，7坊街工作人员张晓全对中新社记者说。

参与这版阿凡提形象设计的"中国工艺美术大师"单秀梅也来此开设了工作室，她长于创作新疆风情布艺人物。张东说，她设计创作出具有代表性的13个民族人物造型，堪称新疆"芭比娃娃"，已接到国内外及台湾地区很多订单及合作意向。

在单秀梅的工作室，她的布艺人像以夸张方式展示人物，比如新疆姑娘长长的睫毛、老伯大大的鼻子。张东说，"单秀梅赋予了阿凡提更多吐鲁番人的形象特征，在人物性格设定上，也展现了吐鲁番人的乐观、活泼、热情"。

"保留原有故事精髓，新疆人自己的阿凡提将更多地展现新疆风俗、风貌"，张东说，连阿凡提服饰花纹这样的细节他们都做过考据。

张东还整理了哈萨克等民族的民间故事、传说，制作成绘本，在中亚国家销路很好。"民族的才是世界的"，这也是他最常挂在嘴边的一句话。

张晓全称，7坊街创业产业集聚区将逐步发展成以西域文化为底蕴、兼容伊斯兰文化、阿拉伯文化，弘扬中华文明的全门类文化创意产业集区，"艺术家们在此创作，可以资源共享、合作，为中华文化向海外传播发挥作用"。