安倍晋三重组日本内阁令政权支持率上升

哈通社阿斯塔纳９月８日电，据日本《产经新闻》和富士电视台周一（9月8日）发表的最新民意调查显示，首相安倍晋三上周重组他的内阁后，令政权支持率上升，恢复到55.7%的水平，成为过去10个月来安倍政权支持率首次再超过55%的记录。

《产经新闻》和富士电视台的这一联合调查都认为，这是安倍改组的内阁增加了国民对政权的好感。

调查是在刚刚过去的两天周末实施的，在支持率上升3.9%、不支持率下降6%的最新民调中，64%的被访者赞赏安倍起用了五名女大臣，不赞成的被访者超过30.2%。 而被访者显示值得评价的新职位包括安全保障法制负责大臣、地方创生大臣和女性活跃负责大臣。最期待的内阁大臣是地方创生负责大臣石破茂和经济产业大臣小渊优子。 该调查再次验证了《读卖新闻》、《日本经济新闻》、共同社等其他日本主流传媒过去几天纷纷发表的各自民调结果，说明安倍政权支持率上升的趋势，只有《每日新闻》日前的民调结果显示政权支持率与8月调查时没变化，都是47%。 党的新领导层 但《产经新闻》和富士电视台对安倍重组执政自民党领导层的民调结果显示，44.6%表示期待的民意与43.6%不表期待的民意几乎可抗衡。 这一结果也显得上周中国外交部期待自民党有立场亲中成员的新领导层有利中日关系的观点，可能与日本国内的期待内容不同。 上周三上午安倍首先改组党领导层，被日本内外公认为亲中的总务会长二阶俊博次日即在富士电视台上说，他愿意在11月中国召开亚太经合组织（APEC）峰会前访日，为实现中日首脑会谈疏通关系。 而另一名也被视为亲中的干事长谷垣桢一上任后第三天也公开说，"有必要给中方发放能令人感觉到的讯息"，显示安倍重组自民党领导层时，任命亲中成员可能不是偶然，是确实希望传递改善中日关系的讯息。 日本政治学者菅原琢解释各主流传媒做的民调结果不同说，"相信这主要是民意调查提问的内容和方式等导致了不同结果，过去也再三有过这类例子"，他认为应重视民调整体趋势。 《产经新闻》和富士电视台做的联合民意调查中，除了对自民党新领导层是否期待的提问外，还有期待什么政策的问题，结果最多答复是期待社会保障政策，为26%，其次期待经济对策为23.2%，期待外交和安全保障政策的被访者只有11%。