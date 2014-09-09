吉尔吉斯斯坦出口现起色

哈通社阿斯塔纳电，吉尔吉斯斯坦政府在加速发展经济的同时，努力扩大对外出口，对外贸易呈现起色。据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会公布的数据，2014年1至6月份，吉外贸进出口总额虽然同比下降5.3%，为31.29亿美元，但外贸出口增长11.7%，达7.32亿美元。上半年吉外贸出口增长的主要原因首先是黄金出口大增，同比增长了50%以上。其次，蔬菜和无机化学品出口额分别增长了17.3%和25.1%。第三是服装出口不断增加，出口额为4979万美元。此外，航空煤油、电灯、水泥等也是吉重要出口商品。

在外贸进口方面，2014年1至6月份，进口额为23.97亿美元，同比下降9.5%。进口下降主要因为矿产品、交通工具、机械设备和纺织品等进口额下降，分别减少1.39亿美元、3980万美元、3400万美元和1850万美元。目前，吉主要进口商品为汽油、柴油、二手车、服装和药品等。 统计显示，2014年1至6月份吉与中国贸易额为5.15亿美元，同比下降6.1%，其中吉方进口4.98亿美元，下降6.8%；吉方出口0.17亿美元，增长17.2%。目前吉与世界122个国家有贸易往来，前五大贸易伙伴国分别为俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、瑞士和土耳其，分别占吉外贸总额的25.9%、16.5%、13.6%、6.1%和4.6%。