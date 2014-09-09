孟加拉退出安理会非常任理事国竞选 转而支持日本

哈通社阿斯塔纳电，据日本媒体报道，正在孟加拉国访问的日本首相安倍晋三6日晚再次表示，希望能够尽快实现中日首脑会谈。

日本共同社7日报道称，安倍希望在11月于北京召开亚太经合组织（APEC）峰会期间实现日中首脑会谈。 报道指出，安倍是在孟加拉国首都达卡市内下榻的宾馆接受记者采访时做出上述表示的。安倍称："正因为存在问题才需要沟通对话。不论何种情况下都不能关闭对话大门。希望利用今后多边交流的机会进行对话。" 当天下午，安倍与孟加拉国总理哈西娜举行了会谈。哈西娜表示将退出2015年10月的联合国安理会非常任理事国的竞选，转而支持日本。据报道，鉴于中国的海洋活动日益活跃，双方还就海上航行与空中飞行自由的重要性、应根据国际法和平解决纷争等达成了共识。 在此之前，日本方面已多次表示希望早日实现中日首脑会谈。7月14日，安倍也曾在众院预算委员会上表示，希望能在11月举行的亚太经合组织（APEC）北京峰会期间实现与中国国家主席习近平的首脑会谈。 针对日方急于实现中日首脑峰会的表态，中方已经多次表明观点，日本要做的是采取真正措施，致力消除影响中日双边关系的政治障碍。7月11日，中国外交部发言人秦刚明确指出："当下中国有一句流行的话：非诚勿扰。日方如不端正态度，不采取实际行动，中日关系的改善就无从谈起。"