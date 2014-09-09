乌克兰危机：欧盟对俄实施新制裁

哈通社阿斯塔纳9月9日电，据BBC报道，针对乌克兰危机，欧盟成员国正式对俄罗斯实施新的制裁。新的制裁措施包括对俄罗斯大型国营石油公司在欧洲金融市场筹资进行限制等。不过，新制裁措施并非像原来预计的那样从星期二开始，而是"在未来几天内生效"。

西方国家谴责俄罗斯向乌克兰东部的亲俄分离武装派兵和提供军火。但俄罗斯对此予以否认。

欧盟理事会主席范龙佩说，新制裁措施旨在促成俄罗斯改变导致乌克兰东部局势不稳的行动。 据BBC欧洲事务记者莫里斯报道，拥有28个成员国的欧盟有意在新制裁的生效日期上保持模糊，以便有时间对星期五实施的停火协议进行评估。 范龙佩说，"根据地面的情况，欧盟已准备好对整个或部分制裁措施进行检讨"。 尽管欧洲安全与合作组织星期一形容停火协议"摇摇欲坠"，但停火局面基本得以维持。在停火前，亲俄分离武装在乌克兰东部取得较大斩获，他们夺取了具有战略意义的港口城市马里乌波尔外围数英里的领土。 欧盟对俄罗斯实施的新制裁不包括天然气行业。然而，诸如俄罗斯石油公司Rosneft在内的大型石油公司，已经受到美国制裁措施的影响。

俄罗斯此前警告说，如果欧盟出台新的制裁措施，俄罗斯就将禁止欧盟客机飞越俄国领空。

外交官们表示，受新制裁措施影响的包括俄罗斯石油公司Rosneft、石油运输公司Transneft，以及国营天然气公司Gazprom的石油部门。 根据欧盟的新制裁，这些俄国公司在欧洲金融市场筹款将受到限制，这对俄罗斯石油公司来说将是一个严峻考验，因为俄罗斯石油公司上月曾向俄政府寻求420亿美元贷款。 与此同时，乌克兰政府波罗申科表示，乌克兰的亲俄分离武装已释放了1200名囚犯。波罗申科说，这是根据星期五生效的停火协议进行，该协议包括交换囚犯的内容。 波罗申科是在视察马里乌波尔时作出上述表示。最近几天，马里乌波尔遭到了亲俄分离武装炮火的猛烈攻击。