中国官方罕见回应江泽民去世传闻

哈通社阿斯塔纳9月9日电，据BBC报道，中国外交部发言人华春莹在回答记者提问时表示，"第一次听到有关消息，无法证实"。这是中国官员首次罕见地回应有关中共前最高领导人江泽民去世的传言，而且没有驳斥有关传言为谣言。

有关江泽民去世的最新传闻出现在上周末。当时，在中国社交媒体微博和微信中都不断流传一则消息，称"江泽民因为膀胱癌去世"，并表示，有关消息是301医院传出的。

301医院是位于北京的解放军总医院，也是专为中国军政高层领导人提供医疗服务的医院。 后来，在海外的社交媒体脸书上又流传了一条声称是香港财经报章《信报财经新闻》发布的"江泽民去世"的消息，但《信报》随后又发出声明，否认有关消息是该报发出的。 日媒曾报江住院 而在8月30日，日本《东京新闻》曾经报道说，中共前总书记江泽民因身体极度不适，在8月初住院治疗。报道还表示，江泽民可能是因为膀胱癌恶化而住院。 日前，以美国为基地的中文媒体网站《博讯网》则表示，日本媒体的报道纯属谣言。该网站还援引"知情者"透露，江泽民身体并无异常。并说，江泽民本人仍在北戴河，应该在9月中旬回京。