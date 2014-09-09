研究发现心率上升或可预测癫痫发作

哈通社阿斯塔纳9月9日电，据新华网消息，癫痫是一种常见的神经系统疾病，如能在发病前就注意到一些信号会有助救治患者。日本研究人员在最新一期美国《神经学》杂志网络版上报告说，癫痫患者在发病之前，会出现心率上升的现象。

癫痫中有一类是颞叶癫痫，又分为左侧颞叶癫痫和右侧颞叶癫痫。患者发病时脑电波会出现相应变化，心率也会加快。 日本东北大学教授中里信和等人统计了21名颞叶癫痫患者总计77次发作的数据，分析了心率与脑电波变化之间关系。 结果发现，如果癫痫是从脑的右侧颞叶开始发作，那么心率加快要比脑电波变化平均提前11.5秒；而如果是从左侧颞叶开始发作的，则心率加快要比脑电波变化平均慢9.2秒。 研究小组认为这种现象背后的原因是，颞叶癫痫从右侧颞叶开始发作时，会直接影响心脏窦房结，从而使心率加快；而如果从左侧颞叶开始发作，则相关信号需要先传到右侧颞叶，所以心率加快就要晚一些。 这项研究有助对癫痫的临床诊断。医生根据心率上升的时间，可以更好地判断颞叶癫痫是从哪一侧开始发作的。此外，对于右侧颞叶癫痫患者，今后还能根据心率异常来预测颞叶癫痫是否会发作。